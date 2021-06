Mara Venier, ritorno da brividi sui social: le parole dopo il dramma vissuto

Mara Venier è tornata sui social dopo la paralisi facciale. La conduttrice di Domenica In rassicura i fan, ma svela un terribile dettaglio.

Mara Venier dopo quella che sembrava essere una semplice operazione ai denti, ha contratto una paralisi facciale. La zia più amata d’Italia è stata davvero male, tant’è che settimana scorsa, complice la partita degli europei, non è andata in onda come di consueto con la sua Domenica In.

La conduttrice si era sempre mostrata molto attiva sui social, ma a causa di ciò che l’è capitato ha preferito viversi questo momento privatamente. Anche perché purtroppo, come le hanno detto i medici stessi, non sa ancora se la paralisi passerà con il tempo o se è qualcosa che l’accompagnerà per il resto della sua vita. Oggi però le cose sembrano essere leggermente migliorate ed a comunicarlo è Mara stessa sul suo profilo Instagram.

Mara Venier ritorna a Domenica In, svelando purtroppo un terribile retroscena su ciò che sta vivendo.

Domenica In, Mara Venier pronta a tornare ma svela: “Non si è risolto”

Mara Venier negli scorsi giorni è stata lontana dalla tv e dai social facendo preoccupare tutti i suoi fedeli sostenitori, ma ora è tornata rivelando che domenica sarà nuovamente in diretta su Rai 1. Anche se la paralisi nonb è del tutto passata e spera che con il passare dei giorni le cose possano migliorare sempre di più.

“Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni molto difficili“ ha raccontato la conduttrice di Domenica In tornando sul noto social fotografico. “Volevo dirvi che però io domenica ci sarò lo stesso” ha rassicurato. “Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, però voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione” ha concluso, augurandosi che questo periodo possa trasformarsi soltanto in un amaro ricordo e niente di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara è pronta a tornare a Domenica In e il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di poter passare di nuovo qualche ora in sua compagnia, nella speranza che le sue condizioni di salute possano migliorare.