Lo strazio di Nicola Carraro per Mara Venier: come sta la conduttrice

Nicola Carraro ha rotto il silenzio dopo le terribili conseguenze che hanno colpito Mara Venier dopo l’intervento: ecco come sta lei ora.

Nicola Carraro, oltre ad essere uno dei più importanti imprenditori nostrani, è noto al pubblico della rete per essere il marito di Mara Venier. La zia più famosa d’Italia, come ormai noto, dopo un intervento ai denti ha avuto terribili conseguenze, in quanto si è ritrovata a fare i conti con una paralisi facciale che le impedisce anche quasi di parlare.

Il pubblico del piccolo schermo è in ansia per la propria beniamina e si chiede se lei tornerà a condurre la sua Domenica In o se questo spiacevole episodio le impedirà di essere in onda per gli ultimi due appuntamenti di questa fortunatissima stagione televisiva. A rompere il silenzio è stato proprio Carraro che tra le pagine di Gente, ha svelato come sta ora Mara Venier e se Domenica riuscirà ad andare in onda oppure no.

Mara Venier dopo l’intervento: Nicola Carraro rompe il silenzio

Nicola Carraro ha rivelato che la paralisi è molto fastidiosa, ma non dolorosa. E’ come se Mara stesse ancora sotto anestesia e purtroppo ci vorrà ancora un mese per capire se riuscirà a recuperare o meno la sensibilità al volto.

“Mara ha perso totalmente la sensibilità di parte del viso, bocca, gola, labbra, mento. Una sensazione non dolorosa, ma molto fastidiosa, che la costringe anche a parlare un po’ a fatica” ha spiegato l’imprenditore. “Proprio come ci si sente dopo aver fatto l’anestesia dal dentista” ha poi aggiunto.

“Bisogna aspettare almeno un mese o un mese e mezzo prima di capire se Mara recupererà la sensibilità al volto” ha poi proseguito, raccontando l’incubo che sta vivendo la Venier. “Per ora crediamo che si tratti solo di un nervo compresso, che ha bisogno di tempo per guarire. Se invece il nervo fosse stato lesionato, sarebbe molto più complicato” ha dichiarato, sperando che questa faccenda riesca a risolversi per il meglio e che non si trasformi in qualcosa di più grave, annunciando anche di aver preso provvedimenti legali contro il medico che l’ha operata. “In ogni caso abbiamo già fatto causa al dentista, è tutto in mano agli avvocati”.

Ma Mara riuscirà oppure no ad essere in onda con la sua Domenica In? Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito Carraro: “Non molla mai. L’anno scorso è andata in trasmissione con il piede rotto. Allora le ho detto che il mese di giugno non le fa bene, che dovrebbe smettere di lavorare entro maggio come faceva prima” ha spiegato ironico. “Ma il programma va così bene che negli ultimi due anni le hanno chiesto quattro puntate in più e questo è il risultato”.

“Scherzo naturalmente, ma forse è davvero stanca“ ha poi concluso. “Questa settimana, per fortuna, Domenica In salta per una partita di calcio. Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro” ha poi rassicurato il pubblico.

Mara Venier non sta passando un bel momento, ma il suo fedele pubblico non l’abbandona nemmeno ora.