Come sta Mara Venier? La conduttrice di Domenica In racconta in un’intervista al Corriere l’incubo che sta vivendo.

Mara Venier, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato l’incubo che sta vivendo e che è iniziato con un impianto ai denti. Quella che sembrava un’operazione semplice ha costretto Mara Venier a sottoporsi ad una nuova operazione chirurgica per cercare di limitare i danni.

Dopo l’operazione, Mara Venier è tornata a casa, ma la situazione non è delle migliori come racconta la conduttrice che, domenica 13 giugno, non andrà in onda con la nuova puntata di Domenica In.

“Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”, ha dichiarato la conduttrice.

Mara Venier: “La paresi è rimasta. Ora devo solo pregare”

Mara Venier non nasconde il momento di difficoltà che sta affrontando. Tornata a casa dopo l’intervento come ha raccontato sui social, svela come sta. «Malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo. Sono tornata a casa, ma sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità». racconta al Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE—>Mara Venier gela tutti in diretta: la confessione choc a distanza di anni

Dopo l’impianto ai denti, la conduttrice racconta di essere stata male e di sentire continuamente l’effetto anestesia. Dopo un nuovo controllo medico è stata sottoposta ad un’operazione per rimuovere l’impianto.

«Purtroppo la paresi è rimasta. Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia per “aggiustarlo”. Il chirurgo spera davvero di non dover intervenire», ha aggiunto la conduttrice che dovrà affrontare una lunga convalescenza.

«È davvero un incubo che mi ha cambiato la vita», ha aggiunto la Venier che sta ricevendo tantissimi messaggi d’affetto e di sostegno da parte di amici e fans. Dalla redazione di Chedonna un grandissimo in bocca al lupo a Mara Venier!