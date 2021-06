Le star hanno detto…Si! Ecco gli abiti da sposa più famosi del mondo!

Non è una prerogativa fondamentale nel 2021 quella di sposarsi. Ma in fondo al cuore di ogni donna, specialmente se una fashion victim come noi, c’è solo un desiderio: quello di indossare, almeno una volta, l’abito da sposa!

Come descrivereste voi la parola matrimonio? C’è chi a questa domanda risponderebbe con l’evento in cui tutti i parenti si riuniscono, altri come il giorno in cui corona l’amore nella coppia, altri ancora direbbero che il matrimonio è l’evento in cui una coppia innamorata si scambia le “promesse”, che andranno mantenute per tutte la vita.

Noi amanti della moda, però, abbiamo solo una risposta in mente: il matrimonio è quell’evento in cui, per un solo giorno, il trucco sarà perfetto, i capelli sistemati al millimetro e potremo indossare l’abito bianco, quello dei nostri sogni!

Perché ogni donna, in cuor suo, è una principessa, che aspetta solo il momento in cui brillare! E il giorno del matrimonio è il nostro giorno per brillare!

Ma cosa succede quando le nostre star preferite si sposano e indossano magnifici abiti da sposa? Beh, il successo è assicurato!

Ecco qualche esempio:

Ariana Grande si è sposata, in assoluto segreto, con l’ex ballerino e adesso agente immobiliare Dalton Gomez. La cerimonia contava solo venti invitati e si è tenuta lo scorso 15 maggio a Montecito. Ariana Grande indossava un magnifico vestito di Vera Wang color perla, aderente e in seta, con corpetto a cuore e schiena scoperta. Per i capelli Ariana ha optato per una mezza coda, un fiocco e il velo corto. Quando la semplicità incontra l’eleganza!

Questi sono solo alcuni dei molteplici esempi che potremmo fare in fato di abiti da sposa utilizzati dalle star. Tutto ciò per arrivare ad una sola domanda: voi quale abito scegliereste?

Perché non so se sapete, ma anche gli abiti da sposa hanno i loro trend!

Allora vediamo insieme quali sono gli abiti da sposa più in voga del momento!

Abiti da sposa: modelli, tessuti e stili! Perché la moda ci accompagna in qualunque momento, anche durante il fatidico…si!

Partiamo subito diretti e concisi: quali modelli devo scegliere per il mio abito da sposa? Ecco qui una piccola selezione:

pizzo e a sirena: il tessuto in pizzo rimane tra i più gettonati in fatto di abiti da sposa. È romanticismo e classicità allo stesso tempo. Optate per un modello a sirena, ossia aderente fino a sotto i fianchi, con scollatura a barca, manica a tre quarti e scollatura a V sulla schiena.

il tessuto in pizzo rimane tra i più gettonati in fatto di abiti da sposa. È romanticismo e classicità allo stesso tempo. Optate per un modello a sirena, ossia aderente fino a sotto i fianchi, con scollatura a barca, manica a tre quarti e scollatura a V sulla schiena. abito ampio : per chi invece non ama le aderenze, l’abito ampio è sempre la scelta migliore. Magari optate per un corpetto aderente, e poi scegliete la gonna più ampia che potete! Ricordatevi, è il vostro giorno, è dovete brillare.

: per chi invece non ama le aderenze, l’abito ampio è sempre la scelta migliore. Magari optate per un corpetto aderente, e poi scegliete la gonna più ampia che potete! Ricordatevi, è il vostro giorno, è dovete brillare. silk dress: se invece avete bisogno di un abito per il ricevimento, oppure la vostra location è al mare, optate per un abito lungo, semplice, a bratellina e in seta. Scollatura a cuore e schiena scoperta. Sarete eleganti, semplici e comode, ma pur sempre delle spose da sogno!

Anche per oggi si conclude la nostra guida di stile sugli abiti da sposa delle star e sui modelli da prediligere nel 2021.

In ogni caso, il matrimonio è il vostro giorno, quindi va bene la moda, ma sentitevi libere e scegliete quello che più vi piace. Perché non c’è cosa più elegante e alla moda che essere se stesse!

Emanuela Cappelli