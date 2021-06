Lutto per Dawson’s Creek: suicida a 50 anni, fan sotto shock

Dawson’s Creek è stato uno dei telefilm più famosi degli anni 90′, ma oggi l’intero show è in lutto a causa della sua scomparsa.

Dawson’s Creek non ha di certo bisogno di presentazioni. Non solo è stato un telefilm che ha segnato un’intera generazione di adolescenti, ma ha lanciato alcuni degli attori più apprezzati nel mondo del cinema a stelle a strisce. Basti soltanto pensare a Katie Holmes, interprete del personaggio di Joey, o Michelle Williams, famosa per aver prestato il suo volto a Jen.

Purtroppo però negli scorsi giorni lo show è stato colpito da un terribile lutto. E’ venuta a mancare Heidi Ferrer, una delle sceneggiatrici del telefilm di successo. La sceneggiatrice è morta a soli 50 anni, scegliendo di interrompere il suo cammino in quanto aveva contratto il covid lungo.

La sceneggiatrice di Dawson’s Creek si è tolta la vita a soli 50 anni perché aveva contratto il covid lungo, ma che cos’è questa variante del virus che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero? I medici chiamano così il virus quando i suoi sintomi si manifestano per mesi e mesi dopo averlo contratto. Heidi Ferrer lo aveva purtroppo contratto ed era stufa di continuare la sua vita in questo modo ed ha deciso di farla finita. Ecco che cosa ha dichiarato suo marito sul suo blog Girl To Mom:

“Il lancinante dolore fisico e l’incapacità di dormire a causa del dolore hanno portato Heidi alla decisione che avrebbe preferito lasciare questo mondo alle sue condizioni prima che il suo stato peggiorasse ulteriormente“ ha dichiarato l’uomo, rimasto solo con il figlio che lui e la sceneggiatrice avevano dato alla luce. Il dolore, purtroppo, era diventato così forte da sopportare. Tanto da spingere la donna a questa drammatica scelta.

I fan di Dawon’s Creek sono in lutto, ricordando le emozioni che Heidi è riuscita a trasmettere loro grazie alla sua penna.