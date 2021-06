Michele Merlo, struggente addio della fidanzata: toccante ultimo saluto

Michele Merlo ha ricevuto l’ultimo addio dalla sua fidanzata ai funerali. Luna si è lasciata andare ad una struggente confessione.

Nelle scorse ore si si sono svolti i funerali di Michele Merlo, il giovane artista, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, che ci ha lasciato a causa di leucemia fulminante. Tante sono le persone che si sono volute recare all’esequie per potergli dare un ultimo saluto. Tant’è che la famiglia ha deciso di svolgere il tutto in uno stadio e non in una normale chiesa, in modo tale da poter rispettare le misure anti covid e che il sacramento potesse svolgersi in piena sicurezza.

Tra le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto a Mike Bird, non poteva mancare Luna, la sua fidanzata, che si è lasciata andare ad un toccante discorso sulla loro relazione e come la loro storia d’amore non smetterà di andare avanti perché come diceva una famosa canzone di Arisa, la vita può allontanarli ma il sentimento continunerà.

Luna, fidanzata di Michele Merlo ai funerali: “Faccio fatica”

Luna ha dato un ultimo saluto al suo fidanzato, con cui ha diviso sogni e speranze e che supportava in ogni suo progetto. Michele, infatti, prima di essere colpito dalla malattia, stava lavorando a nuovi brani da proporre al pubblico. Brani che purtroppo non è riuscito a far ascoltare.

“Al mio romantico ribelle. Non potevo non darti un ultimo saluto” ha esordito la fidanzata di Michele Merlo. “Ancora fatico a crederci, ma con i giorni cerco di ricordare quanto bene mi hai fatto” ha proseguito con la voce strozzata. “Automaticamente i pensieri brutti si annullano. Mi hai lasciato con dei bacini dietro l’orecchio nell’ultimo giorno passato insieme. Mi hai detto di usarli quando avrei sentito la tua mancanza. Però li ho già usati tutti. Mi manchi davvero, anche se ti conservo dentro il mio cuore” ha poi raccontato per la prima volta.

“Il destino probabilmente ci ha scelti e ci ha dato un qualcosa di speciale, un amore puro, semplice e prezioso” ha poi ripreso il discorso. “Fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Micky e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa merito, cosa voglio e so chi sono” gli hai poi ricordato, raccontando a tutti i presenti quanto fosse solido ed importante l’amore che li univa e li unisce ancora.

“Se mi dovessero dire ‘cosa ti manca da fare con Miky?’. Risponderei niente. A livello emozionale mi hai dato tutto. Forse mancano i viaggi, i compleanni e le feste” ha poi ripreso. “Tutte cose che servono a colorare una storia d’amore. Ma io e te ci siamo riempiti a vicenda” ha aggiunto con la voce mozzata. “Come mi dicevi tu sono una romantica ribelle e proverò ad esserlo per tutta la vita” ha poi concluso. “Fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo da te, a lottare, a non mollare mai e a vivere ogni istante come fosse l’ultimo. Grazie infinitamente mio romantico ribelle“.

L’ultimo saluto della fidanzata di Michele Merlo è stato un vero e proprio colpo al cuore, perché non è lontanamente immaginabile il dolore che provando in questi giorni.