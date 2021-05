Friends, com’erano e come sono oggi gli attori: irriconoscibili

La Reunion di Friends è stata una delle più attese di sempre, ma com’è cambiato il cast durante questi anni? Gli attori sono irriconoscibili!

Friends non è un telefilm, è il telefilm. Tutti almeno una volta nella vita ci siamo ritrovati a ridere a crepa pelle o a commuoverci di fronte alle avventure degli amici più famosi di sempre e non è difficile immaginare la tristezza provata dal pubblico quando lo show è stato chiuso nel 2004, ma niente paura perché con l’avvento di reunion e remake, il telefilm non poteva di certo sottrarsi.

Fortunatamente però non c’è stato alcun remake, ma la produzione ha chiamato il cast originale, davvero insostituibile, per realizzare questo nuovo progetto, una reunion dopo quasi 20 anni dalla fine dello show, ma come sono cambiati gli attori del cast durante il corso di questo tempo? Alcuni hanno continuato a far parte del mondo dello spettacolo, lavorando a progetti di enormi successo, altri invece hanno scelto delle collaborazioni che non si sono rivelate essere propriamente brillanti mentre altri hanno deciso di lavorare in maniera più sporadica, ma tutti hanno conservato il loro “posto fisso” nel cuore del pubblico del piccolo schermo.

Ecco com’è cambiato il cast di Friends dopo la fine dello show.

Jennifer Aniston, Rachel Green di Friends: prima e dopo il telefilm

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo sognato di essere come lei, Jennifer Aniston. Nonostante siano passati svariati anni dalla prima volta che ha indossato i panni di Rachel Green, l’attrice non è cambiata per niente, anzi. Dopo la fine del suo matrimonio con Brad Pitt, che ancora fa sognare il pubblico del piccolo schermo, è diventata ancora più bella. Dove bisogna firmare per invecchiare come lei?

Courteney Cox, Monica Gellerdi Friends: prima e dopo il telefilm

Courteney Cox ci ha fatto sognare grazie alla sua Monica Gellerdi, ed anche commuovere visto il forte sentimento di maternità del personaggio da lei interpretata. Anche lei è rimasta bellissima come ai tempi dello show televisivo che l’ha resa celebre agli occhi del pubblico. Anche se qualcuno insinua che dietro questa bellezza ci sia un po’ l’aiuto del chirurgo. Sarà vero? Vero o no resta ugualmente bellissima.

Lisa Kudrow, Phoebe Buffay di Friends: prima e dopo il telefilm

Chi invece sfoggia fiera tutte le sue rughe è Lisa Kudrow, Phoebe Buffay. Il suo resta uno dei personaggi più belli di tutta la storia dei telefilm e la sua interprete non è da meno, visto che sfoggia con classe ed eleganza i suoi anni. Proprio come il suo personaggio non ha deluso le aspettative dei suoi fedeli sostenitori.

Matt LeBlanc, Joey Tribbiani di Friends: prima e dopo il telefilm

Il personaggio di Joey Tribbiani non brillava di certo per intelligenza, ma per quanto riguarda la simpatia non la batteva nessuno. Matt LeBlanc dopo la fine della sua esperienza nello show è leggermente cambiato, mettendo su qualche chilo ma a nostro parere resta comunque irresistibile. Il viso, fatto eccezione per qualche capello bianco, è rimasto quello di un tempo.

Matthew Perry, Chandler Bingdi Friends: prima e dopo il telefilm

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo avuto una cotta per Ross Gellerdi e ammirato la pazienza dimostrata nei confronti di Monica, ma come sarà cambiato Matthew durante il corso di questi anni? Purtroppo Perry sembrerebbe essere quello che ha più ha sentito lo scorrere degli anni durante questo tempo lontano dal set, ma siamo sicuri che per questa reunion non ci deluderà

David Schwimmer, Ross Gellerdi Friends: prima e dopo il telefilm

Ross Gellerdi e Rachel Green erano una coppia in Friends e sicuramente, oltre a trovare l’amore, avranno trovato anche il segreto dell’eterna giovinezza. Non sembra essere passato un solo giorno dalla fine dello show. Pronti a rivederlo in azione?

Noi sappiamo che tu sai che noi sappiamo CHE TU SAI.

Ma te lo diciamo lo stesso.#FriendsReunion, da domani su Sky, in contemporanea USA. pic.twitter.com/Gphm5cuBEp — Sky (@SkyItalia) May 26, 2021

La Reunion di Friends è sicuramente una delle più attese di sempre e i fan di tutto il mondo sono pronti a sintonizzarsi per vedere che cosa ci regalerà il cast in questo nuovo progetto. Progetto che vede la partecipazione di numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra cui Lady Gaga che duetterà con Lisa sulle note della celebre canzone del suo personaggio. Insomma, un appuntamento storico che non bisogna assolutamente perdere.