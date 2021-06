Mara Venier lontana dalla tv, come sta? Una foto svela la verità

Mara Venier, la conduttrice amata e apprezzata della Tv è stata male a causa di un problema ai denti. Ecco come sta adesso

Come è noto, negli ultimi giorni, la conduttrice Mara Venier ha annunciato, attraverso il suo canale Instagram, di aver subito un delicato intervento a causa di alcuni problemi di salute riscontrati post operazione dentale.

Domenica In infatti non è andata in onda per alcune settimane. Ma come sta oggi la bella e brava conduttrice romana?

LEGGI ANCHE –> Mara Venier, come sta? Le parole agghiaccianti della conduttrice

Ecco come sta oggi Mara Venier, post paralisi facciale

Oggi la presentatrice romana sta bene ed ha condiviso l’intervento della speaker di Radio Radio, Giada Di Miceli. Quest’ultima, ha rivelato che Venier al momento non dirà il nome del medico né dello studio coinvolto nella vicenda. Si mostra sorridente al fianco di Alberto Matano conduttore del “La Vita in Diretta” e sostituto provvisorio di Domenica In in attesa del rientro di Mara.

“Mara ha perso totalmente la sensibilità di parte del viso, bocca, gola, labbra, mento. Una sensazione non dolorosa, ma molto fastidiosa, che la costringe anche a parlare un po’ a fatica” ha spiegato l’imprenditore e marito di Mara Venier, Nicola Carraro. “Proprio come ci si sente dopo aver fatto l’anestesia dal dentista” ha poi aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

“L’intervento ai denti mi ha rovinato la vita” ha ammesso la donna che pare stia ancora andando avanti ad antibiotici in ospedale senza poter mangiare nulla se non solo gelati e con difficoltà anche a dormire, pare infatti che abbia iniziato anche a soffrire di attacchi di panico.”

Insomma davvero un momento tragico per la donna che ha ammesso che l’errore causato dal dentista avrò delle conseguenze molto serie di cui non ha voluto parlare in modo approfondito, ma di certo si tratta di proseguire il tutto in tribunale.

“La situazione è molto sgradevole” ha ammesso il marito Nicola Carraro che ha poi rincuorato tutti assicurando la presenza della moglie nelle ultime due puntate di Domenica In.