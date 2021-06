Voglia di viaggiare e pochi soldi in tasca? Scopri quali sono le mete low cost dove andare al mare quest’estate!

Tutti pazzi per l’estate! Molti italiani non rinunceranno al piacere di prendere la tintarella in riva al mare, nonostante ci siano ancora alcune difficolta dovute alla pandemia di Covid-19. La voglia di relax, dopo oltre un anno di divieti e restrizioni, vince su tutto!

La crisi economica ha sicuramente ridotto il budget di molte famiglie. Si spenderà probabilmente di meno per andare in vacanza, cercando di non rinunciare alla qualità dei servizi. Ci attende una seconda estate di convivenza con il virus e, per molti, sarà economicamente difficile.

Per andare in vacanza, però, non bisogna spendere per forza molto. Ci sono piccoli trucchi che aiutano a contenere bene la spesa. L’Italia è ricca di località di mare incantevoli e, alcune, sono low cost!

Un’interessante inchiesta condotta da viagginews.com ha svelato quali sono le mete più abbordabili per quest’estate. Scopriamo insieme dove si potrà andare al mare spendendo poco!

Estate al mare? Ecco le mete low cost per le tue vacanze!

Non rinunciare al piacere di un vacanza al mare! Fatti furba, prenota magari a giugno o a settembre (periodi di bassa stagione) in una bellissima località di mare italiana. Una meta low cost può farti risparmiare molto, regalandoti una vacanza da sogno.

In Italia c’è l’imbarazzo della scelta! Con ben 7mila chilometri di costa, la meraviglie non si contano. In alcuni posti il mare sembra quello dei Caraibi! Basti pensare alla Sardegna o alla Sicilia.

Alcune località sono talmente paradisiache che le immaginiamo super care! Ma sono soltanto pregiudizi e lo dimostra l’inchiesta di viagginews.com, che ha monitorato alcuni portali di prenotazioni online, individuando così le mete di mare italiane più economiche per quest’estate. Sono cinque, offrono ottimi servizi, e garantiscono un buon rapporto qualità-prezzo. Ecco quali sono!

Maratea , Basilicata

, Basilicata Roccella Jonica , Calabria

, Calabria Pineto , Abbruzzo

, Abbruzzo Agropoli , Campania

, Campania Macari, Sicilia

La Basilicata è in cima alla classifica. E’ una regione molto economica e non ancora presa d’assalto dal turismo estivo. Maratea è la sua gemma incastonata del Golfo di Policastro, arroccata su Monte San Biagio. Scegliendo questa meta, non dovresti spendere tanto per la tua vacanza!

LEGGI ANCHE –> Estate 2021, come andremo in spiaggia? In arrivo nuove regole, anche per i campeggi. Vediamole insieme nei dettagli

Roccella Jonica, invece, si trova sulla Costa dei Gelsomini. E’ molto conosciuta per la produzione di bergamotto. Il mare, poi, è una garanzia: parliamo dello Ionio! Pensa che da ben 17 anni di seguito Roccella è insignita della Bandiera Blu. Secondo l’indagine condotta da viagginews.com, in questa località di mare si trovano bed and breakfast con recensioni molto positive e che costano meno di 70 euro a notte.

Pineto è inserita da Legambiente tra le 12 località italiane con spiagge più belle. Eppure non tutti la conoscono! E’ un piccolo comune in provincia di Teramo che affaccia sull’Adriatico. Qui si può godere di un mare cristallino e di una natura incontaminata e lussureggiante! Ci sono tanti percorsi naturalistici da fare in bicicletta. Insomma, è il posto ideale se vuoi goderti la vacanza dimenticando l’auto!

Agropoli è un borgo cilentano che dista pochissimo da Paestum e altre località davvero suggestive. Viagginews.com ha rilevato che ad Agropoli, escludendo l’alta stagione, si trovano soluzioni molto economiche, anche a 40 euro a coppia.

Concludiamo con Macari, piccolo borgo siciliano di rara bellezza situato poco più avanti di Castelluzzo. Le due piccole località si trovano lungo la strada che porta a San Vito Lo Capo. A Macari, ci sono buone possibilità di fare una bella vacanza spendendo davvero poco!

Ora sai qual è la top 5 delle località di mare italiane più economiche. Cosa aspetti allora? Non perdere altro tempo e prenota la tua vacanza, scegliendo la migliore soluzione al minor prezzo!