Da Uomini e Donne al cinema: il debutto dell’ex cavaliere fa tremare i fan

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, dopo l’esperienza al Trono Over, è pronto a debuttare al cinema: l’annuncio ha spiazzato i fan.

Uomini e Donne ha permesso a numerosi ex protagonisti di diventare dei veri e propri personaggi televisivi e non. Molti, una volta terminata la loro esperienza all’interno degli studi Elios di Roma, hanno trovato una certa popolarità ed hanno cambiato radicalmente le proprie vite. Basti pensare a Francesco Arca, che è diventato uno degli attori più apprezzati delle fiction di canale 5, ma anche al più recente Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

Ed è proprio quest’ultimo che nelle scorse ore ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori, comunicando loro che a breve farà il suo grande debutto sul grande schermo. Ebbene sì, Giorgio reciterà in un film. Dopo di tutto l’ex fidanzato dell’indiscussa protagonista di Uomini e Donne non ha mai nascosto una certa passione per il mondo del cinema ed ora ha avuto finalmente l’occasione di poter recitare in un film, realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Ecco che cosa ha comunicato il suo profilo Instagram a tutti i suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonato dal suo percorso all’interno del programma di successo di Maria De Filippi.

Giorgio Manetti debutta al cinema dopo Uomini e Donne: l’importante traguardo

Giorgio Manetti ne ha fatta di strada dal suo esordio al Trono Over di Uomini e Donne e n’è passato di tempo da quando Gemma Galgani, che di recente ha risposto ad alcune provocazioni, provava a conquistare il suo cuore ma lui non voleva saperne più nulla dopo che lei aveva deciso di terminare la loro relazione perché convinta che lui non provasse dei sentimenti nei suoi confronti. Ora lui ha voltato definitivamente pagina ed è pronto a lavorare nel mondo del cinema.

LEGGI ANCHE –> Insulti shock per Ida Platano: attimi di terrore per la dama Uomini e Donne

“Ultimissime scene del film “Uno strano weekend al mare”, con l’amico Alesssndro Ingrà & company 🎬 ❤” ha scritto il Gabbiano più famoso del piccolo schermo sul noto social fotografico, giocando anche con il soprannome che il pubblico del piccolo schermo gli ha donato quando faceva ancora parte della trasmissione. Trasmissione a cui, come specificato più volte durante il corso di questi anni, non parteciperebbe mai più. Anche perchè ha trovato l’amore al fianco della sua compagna Caterina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne è pronto a debuttare sul grande schermo e chissà se a sostenere questo nuovo progetto ci sarà anche Gemma Galgani. Probabilmente no, visto che i rapporti tra i due da qualche tempo non sembrano essere dei migliori.