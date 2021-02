Gemma Galgani stronca Giorgio Manetti: “Non vede le cose lucidamente”

Gemma Galgani e Giorgio Manetti non sono rimasti in buoni rapporti dopo Uomini e Donne. Ecco che cosa ha dichiarato lei tra le pagine del settimanale Nuovo.

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La dama ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua storia con Giorgio Manetti, ma tra i due purtroppo non è finita come i telespettatori speravano. In quanto dopo qualche mese trascorso insieme, lei scelse di terminare la loro relazione perché convinta che da parte sua non ci fosse alcun sentimento.

Da quel momento, nonostante sia stato lei a lasciarlo, ha provato in tutti i modi a riconquistarlo, ma lui non ne ha voluto sapere, rifiutandola anche durante uno speciale in prima serata. Le cose tra loro con il passare del tempo non sono affatto migliorate. Tant’è che lui in più di un’occasione le ha lanciato pesanti frecciate a cui lei non ha mai risposto. O almeno fino ad oggi perché tra le pagine del settimanale Nuovo ha deciso di parlare di lui, lanciandogli anche un appello.

Gemma Galgani ha stroncato Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne, stufa di essere continuamente tirata in ballo.

Giorgio Manetti, Gemma Galgani lancia il suo appello: “Vorrei soltanto questo”

Giorgio Manetti, oltre ad essere stato il destinatario di alcuni recenti frecciate da parte dell’indiscussa protagonista di Uomini e Donne, ha ricevuto anche un appello da parte sua. In quanto vorrebbe che quello che hanno vissuto anni fa possa cadere nel silenzio totale e che nessuno se lo ricordi più.

“Io non capisco perché ogni volta debba essere sempre così offensivo nei miei confronti“ ha esordito Gemma Galgani, che di recente è stata vittima di un terribile scherzo da parte di Tina. “Credo che lui non veda le cose in maniera lucida” ha poi proseguito. “Io mi domando perché continui ad attaccarmi. Non so, forse la ritiene una cosa gratificante” ha dichiarato. “Io ormai lo trovo un uomo privo di contenuti e molto superficiale“.

“Avrà anche un aspetto solare, ma rimane una persona mediocre“ ha concluso la Galgani. “In tutta onestà preferirei che quello che abbiamo vissuto in passato possa cadere nel silenzio più totale“ ha aggiunto, lanciando il suo personale appello. Il Gabbiano, questo era il soprannome che a Giorgio fu affidato in studio, sceglierà di adottare la strada del silenzio oppure replicherà di fronte a queste dichiarazioni sul suo conto?

Una puntata scoppiettante e assolutamente da rivedere 🔥 Per scoprire cos’è successo oggi a #UominieDonne, cliccate qui ⬇ https://t.co/Q4AHRomfld — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 25, 2021

Gemma non le ha di certo mandate a dire, ma è pur vero che spesso e volentieri lui ha si è lasciato andare a numerosi commenti sul suo percorso a Uomini e Donne, non spendendo di certo buone parole sul conto. Tra i due, purtroppo, l’affetto sembra essere soltanto un lontano ricordo, visto che la dama ha espressamente chiesto che quanto accaduto in passato non venga più preso in considerazione.