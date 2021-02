Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 25 febbraio: scherzo di Tina Cipollari a Gemma Galgani, interviene la regia.

Tina Cipollari e Gemma Galgani protagoniste della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 25 febbraio. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la puntata di oggi del dating show di canale 5 sarà quella registrata lo scorso 16 febbraio.

Dopo la presentazione di due nuove dame, Elsa e Isabella con la prima che svelerà di conoscere Gemma avendo abitato a Torino e avendo lavorato in una profumeria di cui Gemma era cliente, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata continuerà proprio con la dama di Torino, protagonista di un siparietto con Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 febbraio: Tina Cipollari in regia, Gemma Galgani nel mirino

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 febbraio, Gemma che nella registrazione del 24 febbraio ha raccontato di aver ricevuto delle attenzioni “spinte” da parte del cavaliere Cataldo, subirà uno scherzo da parte di Tina Cipollari. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, Tina Cipollari, durante il momento dedicato a Gemma che si sfogerà in un video parlando proprio della bionda opinionista e del poeta Maurizio che le ha preferito la signora Paola la quale, però, non ha poi accettato di conoscerlo, lascerà lo studio per raggiungere la regia.

La bionda opinionista che continua ad essere convinta che Gemma sbagli il suo approccio con gli uomini con cui si rapporta, dopo aver raggiunto la regia, le chiuderà il microfono e le cambierà la voce scatenando le risate del pubblico in studio e degli altri protagonisti del programma.

La puntata, poi, dovrebbe continuare con Riccardo Guarnieri che, prima della scelta con Roberta Di Padua, sembrava pronto a dire addio a quest’ultima per conoscere altre persone. Al centro dello studio per parlare con Antonella, una dama con cui è uscito a cena, Riccardo si confronterà nuovamente con Roberta con cui accetterà di uscire per un chiarimento finale. In studio, poi, dovrebbero arrivare anche i nuovi tronisti Samantha, Massimiliano e Giacomo il cui percorso è appena iniziato.