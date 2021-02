Tra le verdure di stagione che bisognerebbe inserire nella propria alimentazione, ci sono i peperoni. Scopri perché fanno così bene.

Quando ci si prende cura della propria salute, l’alimentazione deve essere sempre presa in considerazione. Attraverso la scelta degli alimenti giusti è infatti possibile fare il pieno di proprietà benefiche, di vitamine, minerali e antiossidanti. Elementi che i peperoni contengono in abbondanza. Scopriamo quindi perché, a meno di non avere allergie in merito, i peperoni sono alimenti che è sempre bene mangiare.

Peperoni: perché fanno bene alla salute

Oltre ad essere colorati, gustosi e facilmente declinabili per preparazioni di vario tipo, i peperoni sono tra gli alimenti più ricchi di proprietà benefiche. Contengono infatti diverse vitamine e sali minerali e aiutano l’organismo sotto diversi aspetti. Ecco i principali:

Sono degli antiossidanti naturali. I peperoni sono ricchissimi di antiossidanti. Mangiarli aiuta quindi a prendersi cura sia del proprio fisico che della pelle. In particolare quelli rossi, aiutano a combattere i radicali liberi, supportando l’organismo.

Sono amici della vista. Ricchi anche di betacarotene, i peperoni rientrano tra gli alimenti che proteggono la vista. Grazie alla luteina contrastano anche la degenerazione maculare e la formazione della cataratta.

Svolgono un effetto depurativo. I peperoni rientrano tra gli alimenti che aiutano a depurare l’organismo. Svolgono infatti un leggero effetto diuretico e lassativo.

Fanno bene al cuore. I peperoni aiutano a ridurre i livelli troppo alti di colesterolo, proteggendo di contro anche il cuore.

Aiutano a prevenire alcuni tumori. Secondo alcuni studi, sempre per via del loro potere antiossiddante, i peperoni aiutano a prevenire alcuni tipi di tumore.

Fanno bene al cervello. Grazie alla presenza di luteolina, i peperoni rientrano tra i cibi che proteggono le cellule celebrali.

Sono amici della pelle. Le vitamine che contengono, fanno dei peperoni degli amici di pelle e capelli che mantengono sani e belli nel tempo.

Sono utili per chi è a dieta. Saporiti ed in grado di esaltare ogni pietanza, i peperoni hanno pochissime calorie e saziano di più rispetto ad altre verdure. Per questo motivo si rivelano un alimento ideale per chi, pur essendo a dieta, desidera mangiare con gusto.

Hanno un indice glicemico basso. Oltre a vantare la presenza di poche calorie, i peperoni hanno anche un indice glicemico bianco. Ciò li rende adatti anche a chi ha problemi di glicemia.

Insomma, mangiare i peperoni fa davvero bene alla salute e può rendere i piatti più gustosi e allegri, e tutto grazie ai tanti colori che vantano da sempre. Ciò che conta è mangiarli il più possibile crudi. In questo modo, infatti, non si perdono tante delle proprietà che con il calore finiscono con il ridursi.

Attenzione: come tutti gli alimenti, anche i peperoni possono avere degli effetti collaterali. Tra questi ricordiamo la presenza di capsicina, una sostanza che in piccole quantità fa bene all’intestino ma che se in eccesso risulta tossica. Inoltre chi soffre di colon irritabile, ulcera o problemi al fegato dovrebbe ridurne il consumo.Trattandosi di un cibo che anche se raramente può portare allergie, in caso di dubbi è sempre bene chiedere un parere al medico curante.