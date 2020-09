Gemma Galgani lifting, Giorgio Manetti tuona: “Ma che messaggio dà?”

Giorgio Manetti, intervistato da Nuovo Tv, ha stroncato la scelta di Gemma Galgani di ricorrere ad un lifitng facciale per sembrare più giovane.

Giorgio Manetti è lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani, che tanto fece sognare il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne con il suo corteggiamento d’altri tempi. Purtroppo, come ormai risaputo, tra i due dopo la fine della loro relazione non scorre buon sangue e non di rado si lanciano frecciate a distanza sui rispettivi comportamenti.

Per questo motivo, il pubblico era curioso cosa ne pensasse l’ex fidanzato della dama di Torino, che purtroppo ha perso il lavoro a causa del covid, del suo viso notevolmente ringiovanito. Il commento, come prevedibile, non è tardato ad arrivare e Giorgio, ai microfoni di Nuovo Tv, non è sembrato appoggiare questa scelta della sua ex.

“Lei vuole appassionare le massaie, quando poi sceglie di comportarsi da diva” ha esordito Giorgio Manetti contro Gemma Galgani. “Ma che messaggi dà al pubblico?” ha aggiunto. “Continua a cercare l’amore a settanta anni e poi rifila sempre la solita storia: avanti il prossimo!” ha concluso.

Giorgio Manetti boccia Gemma Galgani a Uomini e Donne e precisa: “Non lo farò”

L’ex fidanzato di Gemma Galgani non ha speso parole carine nei suoi confronti, tutt’altro. Secondo Il Gabbiano del Trono Over di Uomini e Donne, la dama è una vera e propria dominatrice, per questo è in grado di catturare l’attenzione dei telespettatori di canale 5.

“Gemma è una dominatrice“ ha ammesso Giorgio, che aveva già criticato la dama per la fine della sua storia con Nicola Vivarelli. “Lei cattura maschi e femmine, non facendo prigionieri” ha proseguito. “Ma sta tirando troppo la corda” ha concluso e il popolo della rete non sembra pensarla poi così diversamente da lui. In quanto non di rado è possibile leggere commenti di utenti convinti che la dama prende parte al programma solo per ottenere una maggiore visibilità.

Durante il corso dell’intervista, tra l’altro, Giorgio Manetti ha negato un possibile ritorno a Uomini e Donne. Il cavaliere ha specificato che non tornerebbe mai all’interno del programma, oltre perché al momento è felicemente fidanzato, in quanto è rimasto deluso dalla redazione.

“Tornerei in tv soltanto per un programma impegnato” ha ammesso. “O per una fiction”.

Giorgio Manetti non sente la minima mancanza del piccolo schermo, e il pubblico dovrà farsene una ragione, così come non sente la mancanza di Gemma di Uomini e Donne.