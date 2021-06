Insulti shock per Ida Platano: attimi di terrore per la dama Uomini e Donne

Ida Platano è stata pesantemente insultata sul suo profilo Instagram. La dama di Uomini e Donne ha deciso di rispondere così.

Ida Platano è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La migliore amica di Gemma Galgani ha deciso da poco, dopo essersi ripresa dalla fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, di volersi rimettere in gioco, nella speranza di trovare negli studi Elios di Roma l’uomo della sua vita.

Per questo motivo, fino a che il programma non si è fermato a causa della consueta pausa estiva, la dama è sempre in onda, attirando a sé una certa visibilità che comporta non solo nuovi fan ma anche nuovi odiatori della rete, che scelgono di prendere di mira i personaggi più esposti del piccolo schermo degli italiani o della rete. Tra questi, ovviamente, c’è anche lei che nelle scorse ore è stata pesantemente insultata da un urente della rete che non solo l’ha giudicata come donna, ma anche come madre, facendo volare parole davvero pesanti sul suo conto.

Ida Platano di Uomini e Donne però non ha alcuna intenzione di starsene ferma lì a guardare e ha deciso di rispondere all’odiatore del web che l’ha presa di mira, pubblicando tutto quanto sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, Ida Platano insultata: “Sei una bestia”. Lei replica così

Ma a che cosa è dovuto tutto questo odio nei confronti di Ida Platano? La dama di Uomini e Donne aveva pubblicato una breve clip in cui coccolava Samuele, suo figlio, e quest’utente l’ha prontamente attaccata, accusandola di strumentalizzare il suo bambino attraverso i social e non solo.

“Ma non riesci a fare una coccola a tuo figlio senza postarla sui social?” ha esordito l’odiatore della rete. “Che bestia di madre!” ha tuonato. “Ma perché poi parli come una ritarda? Ah, dimenticavo: lo sei” ha poi concluso. La migliore amica di Gemma Galgani, con giusta ragione, non ci sta a far passare certi messaggi e per questo motivo ha pubblicato lo screen della conversazione, che trovata alla fine di questo articolo, rispondendo all’utente della rete che ha scelto di seguirla soltanto per insultarla ed offenderla, piuttosto che spendere il suo tempo in qualcosa di più costruttivo.

“Frustrata!“ ha sbottato la Platano sui social. “Goditi la domenica!” ha poi aggiunto, invitandola di fare qualcosa di meglio che passare il tempo ad insultarla.

Ida Platano è stata pesantemente offesa sui social, ma ha trovato il coraggio di non deprimersi e di rispondere a tono a chi invece di utilizzare il proprio tempo in maniera costruttiva si comporta in questo modo.