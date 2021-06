Ti sei mai chiesta perché sudi molto quando sei nervosa e stressata? Quello della sudorazione improvvisa è un fenomeno molto diffuso ma non va confuso con l’iperidrosi. Scopri subito a cosa è dovuto!

Capita a molte di noi di vivere periodi di forte stress. Ovviamente, le conseguenze per il corpo, non tardano ad arrivare! Il nostro appetito può aumentare o diminuire, possiamo fare più fatica ad addormentarci, sulla nostra pelle possono comparire i segni di una dermatite da stress e così via.

Il sovraffaticamento emotivo e psicofisico può persino farci sudare troppo! Ti sarà capitato, almeno una volta, di ritrovarti con le mani tutte bagnate in una situazione di grande stress. E’ un fenomeno molto diffuso, per certi versi anche imbarazzante, da non confondere però con l’iperidrosi. Scopriamo insieme cosa accade esattamente al corpo e come si può rimediare.

Ecco perché sudi molto quando sei nervosa. Le cause

La ‘sudorazione nervosa’ è abbondante e improvvisa. E’ riconducibile a situazioni di forte stress, non facilmente prevedibili. E’ come se il corpo venisse colto di sorpresa e reagisce agitandosi, con conseguente sudorazione. Parliamo di un fenomeno molto diffuso ma, comunque, sempre legato ad episodi particolari. L’iperidrosi, invece, è un’eccessiva sudorazione che si presenta con continuità e regolarità.

Quindi, il primo step, consiste nel distinguere i due tipi di disturbi. Con la sudorazione nervosa, nel corpo, si scatena un vero e proprio tsunami. Lo stress agisce sul sistema nervoso simpatico periferico, stimolandolo a produrre più ormoni dello stress. Questi ultimi, a loro volta, fanno aumentare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e, quindi, il flusso ematico. Per conseguenza, s’innalza anche la temperatura corporea ed è per questo che poi sudiamo tantissimo!

Il tutto può capitare senza preavviso. E’ il corpo che reagisce così, portando ad una sudorazione eccessiva, persino delle mani, in pochi minuti! E’ una situazione imbarazzante perché ci si può ritrovare bagnate di sudore, dalla testa ai piedi, anche nel bel mezzo di una riunione di lavoro.

Tieni conto che la sudorazione nervosa puzza molto di più rispetto a quella da iperidrosi. Si tratta di un sudore più acido in cui, acqua e sali minerali, si mescolano a grassi e proteine. Un ‘mix’ sgradevole che fa proliferare germi e batteri che generano poi il cattivo odore.

LEGGI ANHE –> Lo stress fa ingrassare o dimagrire? Dipende da come lo affronti!

Insomma, l’ansia e lo stress possono scatenare degli attacchi improvvisi di sudorazione. Se ti capita di averne, seguendo alcuni consigli, puoi provare a tenere a bada il fenomeno, limitando il più possibile le conseguenze. Ecco cosa puoi fare!

Allontana le negatività – Liberando il cervello da tutti i pensieri negativi che ti procurano stress, nervosismo e agitazione. Non sempre è facile, questo è vero, ma devi almeno provarci!

– Liberando il cervello da tutti i pensieri negativi che ti procurano stress, nervosismo e agitazione. Non sempre è facile, questo è vero, ma devi almeno provarci! Concentrati sul presente – Senza pensare continuamente a ciò che potrebbe accadere domani! Rimuginare non fa bene al tuo benessere psicofisico.

– Senza pensare continuamente a ciò che potrebbe accadere domani! Rimuginare non fa bene al tuo benessere psicofisico. Devi allontanare le paure – Del passato e del presente. Inoltre, cerca di non pensare più di tanto agli insuccessi che hai collezionato, perché tutti ne abbiamo avuti. Evita anche di sentirti in costante competizione con gli altri, perché non ti aiuta.

– Del passato e del presente. Inoltre, cerca di non pensare più di tanto agli insuccessi che hai collezionato, perché tutti ne abbiamo avuti. Evita anche di sentirti in costante competizione con gli altri, perché non ti aiuta. Fai dei respiri profondi – Non appena senti che lo stress sta avendo la meglio su di te. Fare dei respiri lunghi e profondi può aiutarti a tenere a bada l’agitazione del momento.