Nel backstage di Uomini e Donne c’è stata una violenta rissa con tanto di telecamere rotte tra due ex protagonisti del programma.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i volti che hanno presenziato nel programma di Uomini e Donne, alcuni sono rimasti più impressi di altri, ma tutti hanno lasciato un segno del loro passaggio.

Col passare del tempo sono state tante anche le litigate alle quali abbiamo assistito, e che non sono certo passate inosservate. Adesso però come se non bastasse, a distanza di ben 7 anni, emerge un retroscena che in queste ore sta facendo il giro del web. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne: una lite del passato torna alla ribalta, ecco cos’è successo

Uomini e Donne, è sempre stato un programma al centro dell’attenzione sia per le storie d’amore che sono nate negli anni tra i suoi protagonisti sia per le litigate tra le poltrone e le sedie rosse. In particolare, è tornata adesso in superficie una notizia che ha sconvolto tutti, circa una grossa litigata tra alcuni personaggi.

Pare infatti che ci sia stata in passato una violenta rissa, con tanto di telecamere rotte, tra due ex protagonisti del programma. Parliamo di Gianluca Tornese e di Mariano Catanzaro, che come è noto hanno preso parte più di una volta alla trasmissione. Nell’edizione 2014-2015 però i due corteggiavano la stessa donna, Valentina Dallari, e pare che nel backstage tra di loro ci sia stato un forte scontro. A svelarlo è stato lo stesso Gianluca, nel corso di un’intervista per RTL 102.5. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere. Chi ha pagato le telecamere rotte? Maria De Filippi e la redazione. Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano. Anche dentro lo studio è successo il putiferio, è dovuta entrare la sicurezza, si è intromesso Gianni Sperti. Da parte mia ci furono toni molto forti, però fu lui a venire verso di me. Avevo 21 anni, oggi ne ho 29, ma a quell’età purtroppo si fanno stupidaggini”.

Ma cosa è accaduto dopo la rissa tra Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro nel backstage di Uomini e Donne? Ecco cosa svela l’ex corteggiatore: