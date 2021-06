Dayane Mello, ritorno al passato dopo i terribili lutti: la reazione che nessuno si aspettava

Dayane Mello sta vivendo dei momenti davvero difficili, ma la sua reazione a questo periodo ha lasciato di stucco i fan.

Dayane Mello è stata senza dubbio una delle colonne portanti dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo la eletta come prima finalista dell’edizione condotta da Alfonso Signorini. Purtroppo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata tutta rose e fiori. Tant’è che durante il corso delle ultime settimane della sua permanenza all’interno del reality show di canale 5, alla bella modella brasiliana è stata comunicata la scomparsa di suo fratello e qualche settimana fa è stata raggiunta dall’annuncio della morte di sua madre.

Un periodo duro per la Mello, ma nonostante tutto, grazie al sostegno dei suoi fedeli sostenitori e delle persone che le vogliono bene è riuscita ad andare avanti. La sua reazione ai lutti ha stupito tutti gli utenti della rete, che hanno ammirato ancora una volta la sua forza e determinazione, pronta a concentrarsi soltanto sulle persone a cui vuole davvero bene piuttosto che sprofondare in un baratro fatto di dolore e tristezza. Tant’è che nelle scorse ore ha deciso di passare dei momenti con una persona davvero molto importante del suo passato: Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello di nuovo insieme: la vicinanza dopo il dolore

Rosalinda Cannavò, nonostante alcune incomprensioni verso la fine dell’esperienza al GF Vip, non ha mai abbandonato Dayane Mello. Tant’è che non appena è venuta a conoscenza della perdita da poco subita, si è subito recata da lei, pronta a darle il suo sostegno. Tant’è che nelle scorse ore hanno deciso di passare qualche momento insieme, all’insegna del relax, facendo una piccola gita in barca, pronte ad abbronzarsi e a rilassarsi per qualche momento.

Il tutto è stato testimoniato non solo dalle Instagram stories di entrambe, in cui appaiono più felici e rilassate che mai, ma anche da alcuni scatti. L’ultimo post di Dayane, infatti, la ritrae a prendere il sole in barca e segnala che la foto che la ritrae è stata scattata dalla sua migliore amica e quest’ultima non ha tardato nel commentare il tutto: “Mi sottovalutavi come fotografa … ecco invece tiè 🤣” ha risposto lei ironica, facendo intendere al grande pubblico che le ha seguite e supportate durante l’esperienza al GF Vip che tra loro c’è di nuovo il sereno.

Dayane e Rosalinda stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro amicizia, pronte ad andare oltre le luci dei riflettori che fino a qualche tempo fa le immortalavano 24 ore su 24 insieme.