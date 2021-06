Massimo Giletti lo annuncia in tv: le ultime parole del conduttore cambiano tutto

Massimo Giletti ha lasciato senza parole il pubblico di La7, facendo nascere il sospetto che le cose cambieranno drasticamente molto presto.

Massimo Giletti da 4 anni a queste parte conduce su La7 il suo Non è l’Arena, uno dei programmi di punta della rete che lo ospita e che sembra trovare un buon riscontro tra il pubblico del piccolo schermo. Lo stesso pubblico che durante le scorse ore, quando ha assistito al saluto del conduttore per la fine di questa stagione televisiva, è rimasto senza parole dal suo saluto. In quanto tutto sembrava tranne che un arrivederci alla prossima stagione televisiva.

Le parole di Giletti, infatti, hanno fatto nascere il sospetto che quella trasmessa nelle scorse ore sia stata l’ultima puntata del programma che da ben 4 anni conduce e sul web non sono mancate le indiscrezioni e gli spifferi che sembrerebbero confermare che l’impressione avuta dai telespettatori non sia del tutto sbagliata perché pare che Massimo Giletti sia pronto a lasciare La7 e a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi, ma sarà realmente così? Scopriamo insieme le parole utilizzate dal conduttore e le ultime indiscrezioni riguardanti il suo futuro professionale.

Massimo Giletti ritorna in Rai? Lo strano saluto fa nascere il sospetto

Giletti ha salutato il suo fedele pubblico in maniera piuttosto strana rispetto al solito, ribadendo quanto sia stato bello essere al timone di uno dei programmi di punta della rete per ben 4 anni. Quasi come se stesse per annunciare il suo imminente addio al progetto che lo vede protagonista: “Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena“ ha esordito il conduttore mentre salutava il pubblico che da casa seguiva il tutto con attenzione. “Sono stati quattro anni straordinari. Ciao a tutti“ ha poi concluso, facendo nascere il dubbio che questo sia stato l’ultimo saluto prima di andare via.

Il portale Blogo, tal proposito, non sembrerebbe avere dubbi. In quanto secondo le indiscrezioni in suo possesso, sembrerebbe che Giletti, che non molto tempo fa è stato il protagonista di alcune dichiarazioni di Gabriel Garko, stia per tornare in Rai: “Pare infatti, da voci insistenti che abbiamo avuto modo di raccogliere, che Massimo Giletti sembrerebbe vicinissimo a tornare in Rai. Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai, nello specifico destinazione Rai2″ rivela il portale, lasciando senza parole gli utenti della rete.

Tra questi è spiccato il commento di Rita Dalla Chiesa, che spera che tutto questo possa non trasformarsi in realtà: “La7 non può permettersi di perdere Massimo Giletti con il suo Non è l’Arena, spero rimanga”

Grazie per averci seguito in tutte le 35 puntate della stagione.

Buonanotte! Buona Estate! Ad Maiora!#nonelarena #Giletti #La7 pic.twitter.com/yLUGjBEvuc — Non è l’Arena (@nonelarena) June 14, 2021

Massimo Giletti è pronto a tornare in Rai? Almeno per il momento il conduttore ha preferito non sbilanciarsi sulle voci che lo vedono protagonista, ma sicuramente durante il corso di questi giorni ne sapremo di più sul suo futuro professionale.