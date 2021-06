Rivoluzione Mediaset: la conduttrice più amata a casa, Pier Silvio ha un nuovo amore

Mediaset è pronta ad allargare la sua famiglia. Pier Silvio starebbe facendo carte false per avere con sé la conduttrice più amata di sempre.

Mediaset non va mai in vacanza. La famosa rete del Biscione è operativa più che mai per progettare il nuovo palinsesto tv che dovrebbe partire dai primi giorni di settembre. Ovviamente alcune trasmissioni sono già stata confermate da tempo, perché ormai sono dei veri e propri colossi per la rete.

Ovviamente ci riferiamo al Grande Fratello Vip, che per la terza edizione consecutiva vedrà Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa, Striscia la Notizia e tutti i programmi di Maria De Filippi, che mai come quest’anno hanno segnato veri e propri record. Pier Silvio però ha voglia di novità e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo che da qualche tempo a questa parte purtroppo è in panchina.

Di chi stiamo parlando? Di Vanessa Incontrada! Secondo il settimanale Oggi, Pier Silvio Berlusconi avrebbe messo gli occhi su di lei e la vorrebbe non solo per un progetto televisivo, ma ben due! Curiosi di sapere i nomi dei programmi in cui potremmo vedere la bella e brava conduttrice spagnola? Uno è un colosso, mentre l’altro sembrerebbe essere un progetto nuovo di zecca.

Vanessa Incontrada approda a Mediaset? Lo spiffero su Pier Silvio

Vanessa Incontrada, secondo quanto rivelato dal noto settimanale, potrebbe prendere parte a Striscia La Notizia. Il programma da qualche anno a questa parte segue una staffetta tra i conduttori e dopo l’addio di Ficarra e Picone, Pier Silvio ha avuto l’arduo compito di scegliere chi dovrebbe prendere il loro posto. Secondo il settimanale sarebbe la bella conduttrice spagnola la prescelta, ma in quest’avventura non sarà da sola.

Ad affiancare la bella conduttrice spagnola ci sarebbe Alessandro Siani. Una coppia, qualora dovesse essere confermata, che su carta sembrerebbe funzionare alla grande, ma i due accetteranno la presunta proposta ricevuta? Tra l’altro per Vanessa sembrerebbe esserci anche un altro programma in ballo. In quanto Barbara d’Urso è rimasta solo con Pomeriggio 5 e la Incontrada potrebbe andare ad occupare anche la domenica pomeriggio di canale 5 che resterà orfana della sfortunata Domenica Live, che da qualche tempo a questa parte non riesce più a brillare come faceva un tempo.

Ieri sera eravate tantissimi a seguirci e #Striscia è stato il programma più visto della giornata con un picco di ascolto di oltre 5 milioni!

Quello di ieri è stato solo l’ultimo dei grandi risultati di questa fantastica stagione.

Grazie a tutti voi che continuate a seguirci ❤️ pic.twitter.com/x7VkVudXWx — Striscia la notizia (@Striscia) June 8, 2021

Vanessa Incontrada sarà a Striscia la Notizia? Per avere ulteriori conferme non ci resta che pazientare ancora un altro po’, visto che a breve dovrebbero essere resi noti tutti i programmi che a settembre vedremo sulle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi e si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.