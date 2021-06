Scopri quali sono i segreti di coppia per essere in perfetta sintonia come il primo giorno. Con questi consigli, riuscirai a dare attenzioni quotidiane al tuo compagno, senza trascurare i figli.

Può succedere che tra due persone scatti subito la scintilla. E’ stato così per molte coppie, che sono poi arrivate a condividere progetti di vita importanti. In altri casi, invece, il colpo di fulmine non c’è stato; tutto è partito magari da un amicizia che, giorno dopo giorno, si è trasformata in amore.

Che si tratti di fidanzamento, convivenza oppure di matrimonio, non è mai facile tenere insieme due persone. Parliamo di personalità differenti, ognuna con pregi e difetti, che devono confrontarsi ogni giorno. E’ inevitabile che si possa arrivare a discutere, a volte anche per motivi banali. Bisogna fare il possibile per trovare una sintesi tra i diversi punti di vista.

L’arrivo dei figli è uno scossone per l’equilibrio della coppia. L’organizzazione della giornata cambia radicalmente. Anche le attività dedicate al tempo libero vengono riviste in base all’esigenze dei piccoli di casa. Per non parlare del ritmo sonno-veglia che, con un neonato, praticamente viene stravolto.

Insomma, ci sono vari fattori che possono minare l’unione di coppia. Ma si può ricorrere a delle piccole astuzie per scegliersi con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Vediamo insieme quali sono!

I segreti di coppia per amarsi ogni giorno con trasporto

I figli non dovrebbero essere mai percepiti come un ostacolo all’unione della coppia, al desiderio di amarsi con lo stesso trasporto del primo giorno. Però non è sempre facile mantenere accesa la fiamma della passione e della complicità.

Non stiamo palando soltanto della sfera sessuale! Ci riferiamo anche alla capacità di capirsi con uno sguardo in determinate situazioni, alla condivisione di hobby e interessi e così via. Tutto questo, può essere messo in discussione con l’arrivo di un figlio. Ma scopriamo come si può rimediare.

Confrontati sempre con il tuo partner – E’ il modo migliore per risolvere un problema quando si hanno punti di vista diversi. Può succedere di scontarsi anche per l’educazione da impartire ai figli. L’astio accumulato non fa mai bene alla coppia!

– E’ il modo migliore per risolvere un problema quando si hanno punti di vista diversi. Può succedere di scontarsi anche per l’educazione da impartire ai figli. L’astio accumulato non fa mai bene alla coppia! Lasciagli lo spazio di prendere le sue decisioni – E lui deve fare lo stesso con te! Amare non significa dover condizionare la vita altrui. Ci si può limitare a dare dei consigli, ma senza imporre le proprie scelte. Un atteggiamento simile, che è anche molto egoistico, azzera la complicità.

Mantieni sempre viva la fiamma della passione, con dei piccoli gesti – Organizzare una cenetta a lume di candela, prenotare un weekend solo per voi due (lasciando i bambini dai nonni) piuttosto che panificare un allenamento insieme in palestra, sono piccoli gesti per far capire al tuo partner che potete essere degli ottimi genitori senza dover rinunciare ad essere complici e amanti!

– Organizzare una cenetta a lume di candela, prenotare un weekend solo per voi due (lasciando i bambini dai nonni) piuttosto che panificare un allenamento insieme in palestra, sono piccoli gesti per far capire al tuo partner che potete essere degli ottimi genitori senza dover rinunciare ad essere complici e amanti! Sii gentile – Non sottostimare mai il potere di una carezza, di un sorriso, di un bacio oppure di un abbraccio. Sono piccoli ma grandi gesti che fanno capire al tuo partner che tu ci sei sempre, nonostante le mille attenzioni che hai per i tuoi figli.

– Non sottostimare mai il potere di una carezza, di un sorriso, di un bacio oppure di un abbraccio. Sono piccoli ma grandi gesti che fanno capire al tuo partner che tu ci sei sempre, nonostante le mille attenzioni che hai per i tuoi figli. Non cercare mai ‘colpevoli’ di fronte ai problemi – Dovete ascoltarvi con reciproco rispetto, senza additarvi. Fare squadra davanti alle avversità è il modo migliore per superarle. E sarete un ottimo esempio per i vostri figli perché, per educarli bene, una buona unione di coppia è fondamentale.

Questi sono alcuni consigli che puoi provare a seguire per ritrovare una nuova intesa con il tuo partner. Ovviamente, non ci sono delle regola precise, perché molto dipende dalle situazioni specifiche.