Aggressione shock per Sangiovanni: il racconto ammutolisce tutti

Sangiovanni, grande protagonista di Amici 2021, aggredito per strada. Il raccontato del cantante: “Solo perchè ero vestito di fucsia”.

Sangiovanni, con una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato di essere stato aggredito per strada. Il cantante che si è messo in luce durante Amici 2021 e che continua a scalare le classifiche con la sua musica, ha deciso di raccontare l’accaduto per sensibilizzare la società a riconoscere a tutti la libertà di potersi esprimere e vestire come si vuole.

Tutto è accaduto a Vicenza dove Sangiovanni si trovava per la festa di compleanno della cugina. Dopo la festa, mentre tornava a casa, il cantante sarebbe stato preso di mira da qualcuno che non ha gradito il suo look.

Il racconto di Sangiovanni sull’aggressione

Sangiovanni che ha spiegato come è cambiato il suo rapporto con Giulia Stabile dopo Amici, ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente da un passante perchè era vestito di fucsia.

“Passeggiavo per strada ieri sera e ad un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, queste cose non mi toccano minimamente. Anche perché non darò mai la soddisfazione di vedermi star male, non gliela darò mai vinta. E poi me ne frego abbastanza”, ha raccontato l’autore di Malibù.

Poi ha svelato il motivo per cui ha deciso di raccontare l’accaduto. “Volevo solo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale. Forse non solo in Italia. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere. Non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere, so che voi siete con me. Grazie per il supporto, grazie per l’affetto”, ha concluso.

Il racconto di Sangiovanni ha fatto rapidamente il giro del web e tutti gli utenti si sono schierati dalla sua parte condannando il gesto del passante in questione. Dimenticato l’accaduto, l’ex di Amici è tornato a godersi l’incredibile successo che sta ottenendo grazie alla sua musica.