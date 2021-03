Routine nella coppia? Ditegli addio con questi 6 suggerimenti

Se state attraversando un periodo particolarmente piatto in termini di vita di coppia sappiate che potete stravolgere la situazione in sole 6 mosse.

Se la routine ha preso di vita la vostra vita di coppia non fatevi prendere dallo sconforto. Capita a tutti di vivere questi momenti l’importante è provare ad apportare qualcosa di nuovo quando notiamo che questi momenti si allungano troppo. Per cambiare le cose hai moltissime opzioni, noi ti offriamo 6 consigli riguardo a cose da fare in coppia per dire addio alla noia.

Cosa fare quando la noia attanaglia la coppia

La prima cosa da fare è agire. Se vi sete resi conto che la vostra vita di coppia è noiosa e piatta evitate di lamentarvi ma agite. Non restate focalizzate sulla situazione ma mirate al cambiamento. Spazza via velocemente questa routine in poche mosse e vedrai che tornerete ad essere felici come non mai.

Poco sforzo tanta resa, ecco cosa fare se la vita di coppia è troppo piatta:

Pianifica qualcosa da fare insieme

Ti è mai capitato di lavorare senza entusiasmo? probabilmente capita se ci sente demotivati. Lo stesso accade nella coppia. La chiave per cambiare le cose si chiama ricompensa. Anche le coppie hanno bisogno di ricompense. Pensa a qualcosa che porterebbe un pò di adrenalina e pianificala. Fa in modo che il progetto si realizzi a breve termine. Un weekend fuori o una semplice cena vi entusiasmerà e renderà la tua relazione più eccitante.

Divertitevi insieme

Il modo più veloce e più efficace che vi consente di uscire dal circolo della routine velocemente è ridere insieme. Fai ridere il tuo partner, trova il modo, organizzagli degli scherzi con i figli o i nipoti, aderite a qualcosa di nuovo, andate ad un concerto, guardate un film comico.

Organizza un appuntamento a sorpresa La sorpresa è qualcosa che spezza la monotonia, dovresti cercare di sorprendere spesso il tuo partner, almeno una volta alla settimana, come un rito, una piccola pillola della felicità. Organizzagli una gita fuori porta, un regalino, una partita di paintball con gli amici, fornitegli indizi per incuriosirlo.

Alternate l’ adrenalina all’ avventura

Fate insieme qualcosa di eccitante, stimolate le endorfine a produrre felicità. Provate un ristorante in cui non siete mai stati o un cibo che non avete mai avuto il coraggio di mangiare, collezionate esperienze. Cercate di essere creativi, fate percorsi a ostacoli, lezioni di ballo, persino il bungee jumping o il kayak.

Regalati un’oasi di pace

Se sai che la tua dolce metà ha avuto una settimana difficile, la cosa migliore che potresti regalargli per renderlo felice è del relax. Fagli trovare la vasca profumata con petali di fiori, concedigli un massaggio e di tanto in tanto una giornata alla spa.