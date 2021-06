Il gesto encomiabile di Federico Rossi dopo la rottura da Paola Di Benedetto

Dopo la fine della storia d’amore con Paola Di Benedetto e il relativo annuncio, Federico Rossi spiazza tutti con un gesto per l’ex fidanzata.

Dopo aver annunciato la fine della storia d’amore con Paola Di Benedetto, Federico Rossi ha spiazzato tutti facendo un vero e proprio gesto d’amore nei confronti dell’ormai ex fidanzata. La vincitrice della penultima edizione del Grande Fratello Vip e il cantante sono stati insieme per tre anni.

Il loro è stato un amore vero e importante che, pochi mesi fa, li aveva portati ad una convivenza. Purtroppo, però, entrambi hanno capito di non poter più stare insieme decidendo così di separarsi amichevolmente. Nessun tradimento e nessun motivo particolare dietro la decisione di lasciarsi come hanno spiegato entrambi nel comunicato con cui hanno annunciato la notizia ai fans sui social.

Dietro il gesto di Federico Rossi per Paola Di Benedetto, dunque, c’è un affetto vero e sincero che durerà per sempre.

Federico Rossi, le parole d’amore per Paola Di Benedetto dopo la fine della relazione

A pubblicare, tra le storie di Instagram, l’annuncio con cui ha ufficializzato la fine della storia con Federico Rossi è stata Paola Di Benedetto che ha condiviso un messaggio firmato anche dall’ex fidanzato.

“Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, si legge su Instagram.



“Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo. Paola e Fede”, è la conclusione del messaggio condiviso da Paola Di Benedetto che si è concessa qualche giorno di relax con gli amici tra i quali c’era anche Stefano De Martino.



A dimostrazione dell’affetto e del rispetto che c’è tra i due, Federico ha pubblicato su Instagram una foto dell’ex fidanzata scrivendo: “Ci sarò sempre”.