Fantasiose, romantiche e golose borse Pasticcino. Scegli la più adatta a te

Esistono molti modelli di borse, a spalla, a mano, da sera, da giorno, a tracolla ecc.. Quella di cui vi raccontiamo oggi si distingue per la chiusura a clic clac in metallo, tipica dei vecchi borsellini. Vediamo le clutch pasticcino più belle dell’estate 2021.

Il borsellino della nonna da piccole ci sembrava grande e pieno di tesori. Ogni volta che lo vedevamo apparire ecco che ci veniva data la famosa “mancia di nascosto” dai nostri genitori, mancia che avremmo sapientemente speso il prima possibile in dolciumi, giocattoli o in biglietti per le giostre. Sembra che MaxMara si sia ispirato proprio a quella forma per creare la linea di borse pasticcino che ha conquistato le donne italiane – e non solo -. Scopriamo modelli e varianti da comprare.

Borsa Pasticcino in mille colori. Ecco quali scegliere

La pasticcino bag che trovo più romantica è una large in tessuto crochet sostenuto da un tessuto realizzato in tela Olona color écru, ha due tracolle removibili incluse, una in pelle ed una a catena. Costa 299 euro. La classica, già in voga lo scorso anno (in alcuni colori era letteralmente impossibile da trovare già a luglio) è quella in rafia. Il brand di Reggio Emilia propone tre misure – piccola, media e grande, ed in questa nuova collezione punta su tanti nuovi colori restando però sulla linea volutamente destrutturata che si adatta ad ogni esigenza ma attenzione a non riempirla come fosse una qualsiasi capiente shopping bag.

Dopo Miu Miu, anche Jil Sander ha realizzato borse in stile “pasticcino” in vera pelle il cui prezzo si aggira sui 1550 euro, nel web si è inondati di tutorial per realizzarle all’uncinetto e sono in vendita anche le chiusure singole di svariate grandezze. Visto quanto dica di noi, una borsa va scelta con attenzione e solo alle più capaci è consigliabile puntare sul fai da te. Ma per quale motivo bisognerebbe aggiungere una borsa clutch clip clap alla nostra collezione? Innanzitutto è un modello intramontabile quindi sarà di certo un buon investimento, si può abbinare con gli outfit più svariati soprattutto se si sceglie un modello in pelle o in tinta unita basic, va bene sia di giorno che di sera e, nonostante la moda, in giro se ne vedono ancora in un numero limitato. Tutti ottimi motivi ai quali si aggiunge il prezzo. Sì perché a parte i marchi di super lusso, il costo è solitamente contenuto nei 500 euro.

L’unico modo per superare alla grande la prova costume è comprare pasticcini che non si possano mangiare. Meglio se regalati ed ancora meglio se firmati, come la Pasticcino Bag.

