Damiano dei Maneskin e quella foto con Victoria che ha fatto impazzire il web

Damiano dei Maneskin pubblica sul proprio profilo Instagram una nuova foto con Victoria e la reazione del web fa esplodere i social.

Damiano David dei Maneskin, sul proprio profilo personale, ha pubblicato una foto in cui è con Victoria De Angelis e i fans si sono letteralmente scatenati. Sin da quando è iniziata l’avventura dei Maneskin, i fans hanno sempre amato il rapporto tra Damiano e Victoria che continuano ad essere legatissimi.

Innamorati dell’amicizia che c’è tra Damiano e Victoria, i fans dei Maneskin sono impazziti di gioia di fronte alla nuova foto pubblicata da Damiano in cui il frontman dei Maneskin è insieme alla bassista.

Damiano e Victoria dei Maneskin, la foto insieme scatena i fan

La foto pubblicata da Damiano e che ha fatto impazzire i fans è quella che vedete qui in alto. Nello scatto, Damiano e Victoria che con la loro amicizia hanno fatto innamorare il mondo, si trovano nello studio di registrazione della casa-studio in cui si trovano insieme a Ethan e Thomas dove stanno lavorando al nuovo album “Teatro d’Ira – Vol. II” che dovrebbe essere pronto per la fine dell’anno.

“Cosa stai guardando?”, scrive Damiano in inglese nella didascalia. Victoria risponde con un cuore rosso e i fans esultano sui social amando lo scambio di messaggi tra il frontman e la bassista dei Maneskin. La foto pubblicata da Damiano ha ottenuto più di un milione di like e più di 5mila commenti.

“Secondo me state guardando come state scalando le classifiche mondiali”, “Siete arte”, “Troppo belli”, “Siete speciali”, “Quanto siete belli”, “Il re e la regina del mondo”, “State guardando l’Olimpo dal quale siete caduti”, “Vi adoro”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti scritti dai fans non solo italiani, ma molti anche stranieri che hanno cominciato a seguire i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision 2021.

Dopo Damiano, anche Victoria ha deciso di fare un regalo ai fans pubblicando la foto che vedete qui in basso e scattata nel giardino della casa studio dove, tra una seduta in studio e l’altra, si concedono anche qualche momento di relax in piscina.