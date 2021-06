Si avvicina l’estate, hai tutto pronto, i costumi scelti e gli outfit già abbinati. Ma ti mancano gli accessori giusti. Vuoi scoprire qual è l’accessorio che non può mancarti per l’estate 2021? La cavigliera…di Valentina Ferragni Studio!

Il caldo inizia a farsi sentire e l’estate è sempre più vicina. Stiamo già pensando alle giornate che passeremo in spiaggia, in montagna oppure in una capitale europea. Ci immaginiamo le nostre vacanze, con gli amici, fidanzati/e o famiglia. E poi ci immaginiamo gli outfit che indosseremo, da vere icone della moda, che lasceranno a bocca aperta chiunque ci guardi.

Poi però pensiamo agli accessori, e ci viene in mente che non possiamo portarci nel trolley gli accessori giusti per ogni look. E allora ci chiediamo: “qual è l’accessorio più trendy dell’estate 2021 che non posso assolutamente non indossare e che sta bene su tutti i miei outfit?”. Se non avete la risposta a questa domanda, ve la diamo noi!

Leggi anche: Devi partire e non sai cosa mettere nella tua valigia? Questa è la guida di stile che fa per te!

L’accessorio che si sta affermando come il MUST-HAVE dell’estate 2021, super trendy e che si abbina con tutto è uno solo: la cavigliera!

La cavigliera è quel braccialetto da indossare (come dice il nome) alla caviglia che può avere svariate forme e colori.

In estate è un accessorio che non può mancare perché completa gli abbinamenti e da al look un tono molto estivo.

Ma oggi non parleremo solo ed esclusivamente delle cavigliere in generale, ma di un particolare modello che sta spopolando sul web: il braccialetto/cavigliera di Valentina Ferragni Studio!

Partiamo con la guida di stile di oggi, che vi illuminerà e vi mostrerà tutto ciò che c’è da sapere riguardo all’accessorio dell’estate 2021: la cavigliera!

L’accessorio più trendy dell’estate 2021 è la cavigliera. Modelli, abbinamenti e il braccialetto/cavigliera di Valentina Ferragni Studio!

Andiamo per gradi: quale cavigliera devo indossare ? E come?

Partiamo dal modello più classico, ossia quello fatto a mo’ di catenina , molto fina, generalmente in argento e con dei piccoli ciondoli pendolanti. Questo è il modello tradizionale, con il quale non si può mai sbagliare.

, molto fina, generalmente in argento e con dei piccoli ciondoli pendolanti. Questo è il modello tradizionale, con il quale non si può mai sbagliare. Successivamente, abbiamo la cavigliera composta da una serie di conchiglie , attaccate tra di loro attraverso un filo che permette, poi, la chiusura e l’apertura della cavigliera. Di questa tipologia non dobbiamo farci mancare assolutamente l’intera parure, quindi collana, bracciale e orecchini, tutti con il tema conchiglie. Questo è stato il motivo principale delle spiagge dell’estate 2020, ma è ancora attualissimo!

una serie di , attaccate tra di loro attraverso un filo che permette, poi, la chiusura e l’apertura della cavigliera. Di questa tipologia non dobbiamo farci mancare assolutamente l’intera parure, quindi collana, bracciale e orecchini, tutti con il tema conchiglie. Questo è stato il motivo principale delle spiagge dell’estate 2020, ma è ancora attualissimo! Come per le collane, sta impazzando nel mondo vastissimo degli accessori il motivo “catena” . Chiaramente questo trend non poteva non arrivare anche alla cavigliera. Quindi, è di super tendenza la cavigliera a forma di catena grande. Può andar bene sia in argento che in oro e se non hai una cavigliera nello specifico a forma di catena puoi sempre utilizzare una collana e arrotolarla due volte!

. Chiaramente questo trend non poteva non arrivare anche alla cavigliera. Quindi, è di super tendenza la cavigliera a forma di catena grande. Può andar bene sia in argento che in oro e se non hai una cavigliera nello specifico a forma di catena puoi sempre utilizzare una collana e arrotolarla due volte! Ultima ma non meno importante è il modello di bracciale/cavigliera che sta impazzando nel mondo del web e che sta diventando il must-have tra le influencer del momento! Stiamo parlando della linea Valentina Ferragni Studio, che ha creato, oltre ad un modello di orecchini a forma di V che è stato sold-out tutto l’inverno, una tipologia di braccialetto che richiama la lettera V di Valentina Ferragni. Questo accessorio è composto da un filo colorato intrecciato su se stesso, con una chiusura senza moschettone, che permette di stringere ed allargare il bracciale/cavigliera senza rischio che si apra e quindi di perderlo. Al centro di questo filo troviamo in oro 24 k una V stilizzata. È disponibile sul sito ufficiale in diversi colori. La scelta migliore è quella di indossare due o tre cavigliere di colori diversi, per richiamare i colori del nostro outfi!

Questi sono i modello MUST-HAVE di cavigliere per l’estate 2021.

Adesso che sapete quali acquistare e utilizzare, sapete come abbinarli?

abito lungo floreale : già mi immagino di stare passeggiando per le vie di Sorrento o Capri con un abito lungo svolazzante, magari in chiffon con fantasia fiorata, di indossare un sabot con tacco 10 a punta e una cavigliera a forma di catena ad impreziosire il look!

: già mi immagino di stare passeggiando per le vie di Sorrento o Capri con un abito lungo svolazzante, magari in chiffon con fantasia fiorata, di indossare un sabot con tacco 10 a punta e una cavigliera a forma di catena ad impreziosire il look! set coordinato: scegliete il set coordinato che più vi piace, possibilmente con pantaloncino o minigonna. Abbinate sotto il vostro sandalo flat o chunky e chiudete con una cavigliera con le conchiglie! Poi, per essere proprio al top, optate anche per il resto degli accessori a forma di conchiglia!

Leggi anche: I set coordinati sono il nuovo MUST-HAVE dell’estate!

camicia e pantalone monocromatico: in una stories Instagram della scorsa settimana, Chiara Ferragni indossò un completo rosa shocking composto da una camicia e un pantalone largo corto in caviglia, un sandalo chunky, chiaramente di Chanel, e aveva impreziosito il tutto con più di una cavigliera di Valentina Ferragni Studio tutti su un unica caviglia. L’effetto era molto divertente, estivo, ma adatto ad un look casual in città da giorno. Questo ad esempio può essere un ottimo modo per sfoggiare questo accessorio senza richiamare troppo le vibes da spiaggia!

Si chiude qui, anche per oggi, la guida di stile di CheDonna, che vi accompagna ogni giorno e che vi svela tutti i segreti della moda nel presente, passato e futuro.

Non temete, il nostro appuntamento si rinnova a domani, con nuovi trend e nuovi segreti in fatto di moda tutti da scoprire.

Nel frattempo che arrivi la nuova guida di stile create il vostro look, utilizzando l’accessorio must-have dell’estate 2021: la cavigliera!

Emanuela Cappelli