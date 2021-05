I set coordinati sono il nuovo MUST-HAVE dell’estate!

Sapevate che i set coordinati sono i nuovi MUST-HAVE della primavera e estate 2021? Adesso lo sapete! Top, giacche e gonne in set nelle fantasie più sgargianti! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi dirà tutto a riguardo!

L’autunno e l’inverno scorso siamo state invase da un nuovo trend che ha ammaliato tutte noi fashion victim. Quale? L’uso di completi monocromatici o monofantasia. Ad esempio, tutte noi abbiamo acquistato almeno un completo tuta monocolore oppure siamo state affascinate dai completi in seta effetto “pigiama”.

Questo trend ha preso piede molto velocemente grazie alla sua versatilità in fatto di stile, ma soprattutto grazie alla sua estrema comodità. È stato un inverno molto intenso, dove la comodità nell’abbigliamento è diventato un requisito fondamentale e indiscutibile. I completi ci hanno letteralmente salvato la vita, perché ci hanno permesso di essere trendy e alla moda, senza però dover rinunciare alla praticità.

Come per le stagioni passate, la primavera e l’estate non possono essere da meno. I completi continuano ad essere i capi più gettonati delle nuove stagioni, ma con alcune differenze. Volete sapere quali? Ecco a voi i set coordinati…a fantasia!

Scopriamo insieme i modelli da prediligere e come abbinarli in modo impeccabile!

Set coordinati MUST-HAVE della primavera/estate 2021! Come, cosa e quando indossarli? Non potrete più farne a meno!

Per set coordinato intendiamo un abbinamento creato da “due capi” che abbiano lo stesso colore, lo stesso tessuto e la stessa fantasia.

Le influencer italiane hanno già sperimentato questo trend con ottimi risultati: ad esempio Veronica Ferraro, che posta nel suo feed di Instagram un set coordinato verde militare composto da crop top e gonna arricciata, oppure Giulia Salemi, che invece pubblica una foto di un suo street look che la ritrae indossando un set coordinato composto da giacca e gonna fantasia pied de poule, il tutto abbinato con una camicia bianca e un sandalo gladiator color nude.

Leggi anche: Venerdì Look of the Day sandali gladiator!

I completi coordinati hanno avuto un riscontro così positivo poiché sono veramente versatili: cambiando gli accessori, i set coordinati possono essere utilizzati per ogni occasione. Per una passeggiata al mare basta utilizzare un sandalo flat. Per una passeggiata in centro utilizzate il vostro set coordinato con il vostro boots preferito. Invece, per l’aperitivo con le amiche, utilizzate un sandalo tacco 10 e poggiate sopra una camicia oversize a mo’ di giacca.

Avete visto com’è semplice utilizzare questi completi?

Ma adesso la domanda fondamentale è: quale set coordinato devo acquistare? Non vi preoccupate, ci siamo noi di CheDonna che studiamo minuziosamente il mondo del web solo per voi. Ecco, quindi, una piccola selezione di set coordinati, tutti acquistabili da Zara!

top con spallina larga e shorts: nella prima foto, qui sotto, potete vedere un completo composto da canotta e shorts. Il pezzo forte di questo completo è chiaramente la fantasia: un bel fiorato con base gialla, ottima per le giornate roventi estive. Questo taglio è adatto a tutte le fisicità, perché la scollatura quadrata valorizza, ad esempio, coloro che hanno un seno prosperoso e la canottiera lunga e larga sulla pancia nasconde sicuramente quel rotolino di troppo! Prezzo canotta € 39,95. Prezzo shorts € 29,95.

Leggi anche: Look of the Day tendenza giallo!

crop top annodato con scollo a V e gonna con rouge : questo completo vi farà letteralmente impazzire (per lo meno ha già fatto impazzire me!). Nella seconda foto trovate un completo composto da crop top e gonna con rouge di colore rosso acceso con stampa a fiori piccoli. Il taglio di questo completo è quello che sta andando per la maggiore tra le influencer del momento. Purtroppo, la tipologia di crop top con scollatura così profonda è consigliabile a chi non ha un seno molto evidente, poiché la scollatura è veramente HOT! Chiaramente scegliete il taglio con cui vi sentite più a vostro agio. Si possono creare gli stessi completi utilizzando forme diverse, che valorizzino tutte le fisicità! Prezzo top € 25,95. Prezzo gonna € 25,95.

: questo completo vi farà letteralmente impazzire (per lo meno ha già fatto impazzire me!). Nella seconda foto trovate un completo composto da crop top e gonna con rouge di colore rosso acceso con stampa a fiori piccoli. Il taglio di questo completo è quello che sta andando per la maggiore tra le influencer del momento. Purtroppo, la tipologia di crop top con scollatura così profonda è consigliabile a chi non ha un seno molto evidente, poiché la scollatura è veramente HOT! Chiaramente scegliete il taglio con cui vi sentite più a vostro agio. Si possono creare gli stessi completi utilizzando forme diverse, che valorizzino tutte le fisicità! Prezzo top € 25,95. Prezzo gonna € 25,95. blusa con manica a palloncino annodata sul fianco e shorts a vita alta: il terzo, ma non meno importante, completo di cui vi parliamo in questa guida di stile non bisogna farselo sfuggire poiché è veramente versatile. In questo caso abbiamo una camicia ampia con manica a palloncino che copre fino al gomito e uno shorts a vita alta lento, un po’ più lungo del normale. Il tutto creato in una fantasia super chic base bianca con stampa tie-dye sui toni del blu che creano otticamente dei fiori. È molto importante scegliere la fantasia giusta in base all’occasione, poiché alcune fantasie, come questa che stiamo analizzando, riesce a rendere un capo più “elegante” rispetto ad un altro. Infatti, se avete una cerimonia al mare o in agriturismo, questo è il set coordinato che fa per voi! Prezzo camicia € 39,95. Prezzo shorts € 29,95.

Quindi abbiamo visto quali set scegliere, quale fantasia prediligere e le occasioni più adatte per indossare il vostro coordinato preferito.

In più, se non avete voglia di indossare i due pezzi del set insieme, siete super libere di creare un’infinità di abbinamenti. Immaginate un crop top a fantasia con un pantalone a vita alta flare bianco, oppure il vostro shorts a fantasia con una t-shirt basica bianca e una sneakers! Insomma: vi avevo promesso la versatilità, con questi set coordinati potete veramente sbizzarrirvi nel creare tantissimi outfit super trendy!

Anche per oggi la guida di stile di CheDonna termina qui. Non temete, noi siamo già a lavoro per voi, con la lente d’ingrandimento, pronte a scovare i trend più belli della stagione. Nel frattempo create i vostri look, sperimentate prendendo ispirazione dalle guide di stile. Sarete delle vere fashion lovers!

Emanuela Cappelli