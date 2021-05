Venerdì Look of the Day: sandali gladiator!

Oggi è venerdì, la settimana si è quasi conclusa e iniziamo a pensare al nostro outfit per il pranzo della domenica. Ma quali scarpe indossare? Nel Look of the Day del venerdì incentrato sulle scarpe si parlerà di…sandali gladiator!

La settimana sta per volgere al termine. Da domani potrete chiudere il computer, salutare le vostre colleghe e staccare la spina, per almeno un paio di giorni.

Oltre a concludere con il lavoro e con tutte le faccende che vi hanno inghiottito per tutta la settimana, arriva il momento di mettere da parte i vostri outfit casual e comfy, le vostre sneakers e le vostre t-shirt, e di tirare fuori l’artiglieria pesante!

Nel Look of the Day del venerdì incentrato sui trend che riguardano le scarpe, oggi parleremo di una scarpa, nello specifico di un tacco, che renderà il vostro outfit da buono a magnifico.

Oggi parleremo di...sandali gladiator!

Cosa sono? Quali scegliere? Come indossarli? Risponderemo a tutte queste domande nella guida di stile Look of the Day targata CheDonna di oggi!

Siete pronte? E allora partiamo!

I sandali gladiator, o più comunemente alla schiava, sono quei sandali che possiedono dei lacci da chiudere in caviglia o sul polpaccio.

Questo modello di scarpa è uno dei più trendy della primavera estate 2021 che non può assolutamente sfuggirci. È in voga da già un paio di stagioni, sia invernale, quindi chiusa in punta, che flat, ovvero senza tacco. Il fatto che continui ad essere uno dei sandali più amati e utilizzati dalle influencer ci fa capire quanto sia versatile, oltre che oggettivamente bello!

Ovviamente, da stagione a stagione, vengono adottate alcune modifiche, per evitare di riproporre lo stesso articolo per più collezioni di fila, quindi oggi vedremo nello specifico, i modelli e i colori da non farci sfuggire per la primavera e estate 2021.

Blumarine, per la sua collezione primavera/estate 2021 ha creato dei look chiudendoli con dei sandali gladiator in colorazioni pastello, come l’azzurro o il fucsia, e ha creato i lacci estremamente lunghi, intrecciandoli fino alla coscia, in modo da coprire con l’abito o la gonna indossata dalla modella la parte del nodo.

Questa tipologia di allacciatura non è adatta a tutte, poiché rischierebbe di non valorizzare la fisicità di chi non ha proprio una gamba snella e slanciata. Ma la versatilità di questo sandalo sta proprio nel fatto che si può legare e chiudere a nostro piacimento.

In generale, il sandalo alla schiava, dovete prediligerlo senza plateau , tacco a spillo , non più di 10 cm, e con i lacci non molto lunghi . Il fatto di non avere il plateau vi darà più stabilità , poiché eviterete il rischio di storte, e otticamente il piede sembrerà più magro.

, , non più di 10 cm, e con . Il fatto di non avere il plateau vi darà più , poiché eviterete il rischio di storte, e otticamente il piede sembrerà più magro. Nella vostra scarpiera non possono e non devono mancare i sandali gladiator nelle colorazioni beige e nero, ma sono di super tendenza i sandali colorati nei toni moda, come ad esempio il fucsia, il giallo lime, l’arancione o il rosso. Se volete creare un look basic, utilizzando magari il vostro jeans preferito e una camicia bianca oversize, il sandalo gladiator colorato può essere un ottimo modo per chiudere il vostro outfit rendendo il tutto più movimentato e sensuale.

Il fatto di non avere dei lacci molto lunghi vi permette di chiudere la scarpa intorno alla caviglia, senza dover salire necessariamente fino al polpaccio, senza però creare quel”ammasso” di lacci che rischierebbe di dare alla vostra caviglia un aspetto più tozzo.

Perché diciamolo, magari il tacco non sarà la tipologia di scarpa più comoda al mondo, ma quando li indossiamo, ci sentiamo come le modelle alla fashion week di New York!

Non a caso, la cantante, stilista, filantropa e adesso proprietaria di una linea di trucchi, Rihanna, ha più volte indossato nei suoi street look sandali gladiator, in varie colorazioni, ma rigorosamente a spillo e senza plateau! Lei si che è una vera e propria Queen dello street style!

E anche per oggi si è conclusa la guida di stile riguardante i sandali gladiator.

Provate, sperimentate e create i vostri outfit prendendo spunto da questa guida di stile.

Perché ricordate: prendere spunto non è copiare. Ricordatevi sempre di essere…uniche!

Emanuela Cappelli