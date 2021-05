Martedì Look of the Day: trend Giallo!

Mai come in quest’anno la primavera è stata così colorata. I colori trendy che prevede questa stagione sono tantissimi, e il martedì, come sapete, si parla proprio di questo: di colore! E quale sarà il colore moda di cui parleremo oggi? Il giallo!

La quantità dei colori trendy per la primavera 2021 sono tantissimi, e il martedì, in ogni guida di stile targata CheDonna Look of the Day analizziamo un colore in particolare.

Oggi, il nostro interesse riguarderà il…giallo!

Il giallo è il colore del sole, che emana energia e calore. Vestirsi di giallo significa libertà e creatività, ma questo è anche il colore di pericolo o attenzione. Si, state attenti, perché siamo pronte a vestirci di giallo e ad essere trendy e alla moda in qualunque occasione!

Siete pronte a vedere come creare un outfit partendo dal colore giallo? Sapete già se questo colore si adatta alla vostra carnagione?

Scopriamolo insieme in questo Look of the Day del martedì con focus su uno dei colori più trendy della primavera 2021: il giallo!

Esiste un’estensione della Psicologia che studia e analizza le scelte di vestiario in un contesto psicologico. In questa chiave di lettura, il giallo viene considerato come un colore assolutamente non facile da indossare e che, grazie alla sua luminosità, attira lo sguardo di chi ci sta intorno. Questa ad esempio può essere una delle caratteristiche fondamentali che bisogna sapere all’approccio con questo colore. Se vi piace passare inosservate con il vostro look, di certo il giallo non è il colore da prediligere.

Parlando sempre in ottica di psicologia della moda, scegliere uno o un altro colore equivale a mostrare il nostro stato d’animo, anche inconsciamente. Con l’abbigliamento mostriamo chi siamo: un biglietto da visita, in carne ed ossa. Ovviamente, l’abbigliamento oltre ad essere uno specchio di chi siamo veramente, può essere il nostro scudo. Non c’è niente di male! Possiamo decidere di proteggerci utilizzando un abbigliamento strong, che ci mostri forti e sicure. Questa tecnica ad esempio può andar bene per un colloquio di lavoro, o meglio ad un appuntamento romantico.

Insomma, l’abbigliamento mostra quello ciò che siamo molto di più di ciò che vorremmo far vedere.

Ma la moda è soprattutto divertimento, e utilizzare colori sgargianti ci permette di giocare con la creatività e divertirci allo stesso tempo.

Allora entriamo nel vivo di questo Look of the Day del martedì creando qualche outfit con il colore moda del giorno: il giallo.

Per prima cosa, dovete sapere che il giallo, nello specifico il “Giallo Illuminating” è il colore del 2021, insieme al “Ultimate Gray“, secondo Pantone, azienda statunitense che si occupa di grafica e di catalogazione e produzione di colori.

Non possiamo proprio farci sfuggire questo trend: dobbiamo utilizzare assolutamente il giallo nei nostri outfit. Come fare ? Ecco alcune strategie utili!

pantaloni gialli: quando si tratta di abbinare colori molto forti, a volte la scelta migliore è acquistare un capo di quella colorazione e…non abbinarlo! Lasciate che quel capo sia il pezzo forte del vostro outfit e quindi abbinate il tutto con capi di colori neutri, come il bianco, il beige o il jeans. Ad esempio se utilizzate un pantalone giallo, da scegliere preferibilmente a palazzo, abbinate il tutto con una t-shirt bianca e una camicia o giacca jeans. Se volete rimanere casual, usate una sneakers rigorosamente bianca. Se avete un aperitivo, utilizzate un sabot, magari di un altro colore moda, come il viola o il vede. Sarete pronte per un post per Instagram con #fashionaddicted !

Total look giallo: questa è la scelta che sta spopolando tra le influencer del momento. Dal mio canto, dico sempre: se hai intenzione di osare…fallo al massimo! Se volete utilizzare il giallo, e non sapete come abbinarlo, create un look total giallo. Avrete tutti gli occhi su di voi, non perché siete vestite di giallo, ma perché sarete super chic!

accessorio giallo: se gli abbinamenti di colori non sono proprio il vostro forte, potete sempre optare per la scelta degli accessori. Un abbinamento black&white con accessori gialli, come una scarpa con tacco oppure una borsa (mai le due cose insieme: fa molto anni 2000), sarà sempre un ottima scelta!

Adesso che sapete come abbinare questo colore parliamo di tonalità. Chiaramente non esiste solo un punto di giallo, ma la regola in fatto di armo-cromia è generalmente questa:

se avete una carnagione chiara , dal sottotono caldo , dovrete optare per tonalità calde, come il giallo ocra.

, dal , dovrete optare per tonalità calde, come il giallo ocra. carnagione chiara , ma dal sottotono freddo ? Potete optare per tonalità più decise, come il giallo lime o giallo pastello.

, ma dal ? Potete optare per tonalità più decise, come il giallo lime o giallo pastello. se avete una carnagione scura , magari olivastra, anche per voi sarebbe meglio optare per toni più caldi, come l’ocra o il senape.

, magari olivastra, anche per voi sarebbe meglio optare per toni più caldi, come l’ocra o il senape. se la vostra invece, è una carnagione molto scura, qualunque punto di giallo vi donerà, anzi, risalterà i vostri lineamenti e colori.

Non vi resta che sperimentare e creare un look alla moda con il colore trendy dell’anno: il giallo.

Ve l’ho già detto? Sarete uniche !

Emanuela Cappelli