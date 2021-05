Giulia Salemi spiazza tutti e ammette: “Fariba ha sbagliato” poi l’appello ai fan

Giulia Salemi ha ammesso tutte le colpe di mamma Fariba all’Isola dei Famosi per poi lanciare un appello a tutti i suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi non si è mai nascosta dietro ad un dito. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli con i suoi fedeli sostenitori non si è mai tirata indietro, ammettendo i suoi sbagli e le sue colpe chiedendo scusa quando ce fosse bisogno. Per questo motivo non ha potuto fare a meno di ammettere che sua madre, Fariba Tehrani, all’Isola dei Famosi ha avuto le sue colpe. In particolar modo la bella modella di origini persiane si riferisce a quando ha scelto di mandare al televoto Miryea Stabile e per ironia della sorte sono entrambe in nomination. Una nomination alquanto difficile, visto che entrambe sono tra i personaggi più amati di quest’edizione.

Giulia Salemi ha ammesso l’errore di Fariba. In quanto non avrebbe mai dovuto mandare al televoto l’ex concorrente della Pupa e il Secchione. Per questo motivo ha deciso di scusarsi al suo posto e ha lanciato un appello ai suoi fedeli sostenitori.

Isola dei Famosi: Giulia Salemi lancia un appello per salvare Fariba

Giulia Salemi, poco prima della diretta dell’Isola dei Famosi, ci ha tenuto ad ammettere tutte le “colpe” di sua madre per le dinamiche del gioco. Ricordando però ai suoi fedeli sostenitori che di gioco si tratta, quindi non bisogna accanirsi ed ha chiesto di continuare a sostenerla per poterle permettere di proseguire con la sua avventura all’interno del programma.

“Ieri sera all’Isola dei famosi siamo andate sulle montagne russe con mamma Fariba” ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul suo profilo Twitter. “Dalla gioia del 47% di voti alla nomination più difficile che potesse capitare. Fariba ha sbagliato a nominare Miryea” ha poi proseguito. “Io non so cosa le sia passato nella sua testa ma lei è così imprevedibile ed unica” ha poi proseguito. “Ho letto tanti commenti disappunto in tal senso e non mi sento di dare addosso a nessuno perché quando si sbaglia, ammettere l’errore è il primo passo da fare“ ha ammesso senza farsi alcun problema.

LEGGI ANCHE –> Fariba Tehrani, il terribile periodo vissuto con Giulia Salemi: struggente confessione

“Questo è un gioco ragazzi, non dimentichiamolo mai e mamma è stata chiamata a farne parte proprio perché a questa personalità che destabilizza“ ha ribadito Giulia. “Il suo ruolo in commedia è forse proprio quello. Mi piacerebbe che restasse e si prendesse altre soddisfazioni, non ve lo nascondo” ha dichiarato e i suoi fedeli sostenitori ne hanno apprezzato la sincerità. “E’ mia madre, sangue del mio sangue ma questo punto dipende da noi è solo da noi. Non sarà un televoto come gli altri perché qui avremo il televoto contro perché mamma non sta simpatica a tutti e c’è gente che voterebbe contro anche se andasse sfida con un ombrellone o una noce di cocco” ha poi proseguito. “Proviamo e chiediamo aiuto ad amici e parenti fidati. Quelli a cui non chiediamo mai nulla e facciamogli capire che per noi è importante come se fosse la finale del 2006″ ha concluso Giulia Salemi. “A tutti i prelemi e fandom amici chiedo l’unità, zero polemiche tanto impegno. Se ce la faremo faremo una festa e se non ce la faremo grazie lo stesso di cuore ma ora a voi start work”.

Giulia Salemi ha lanciato un appello ai suoi fan e loro non si sono tirati indietro, pronti a mostrarle ancora una volta il proprio supporto.