Se hai poco tempo ma vuoi perdere peso ecco la dieta facile e veloce per chi va sempre di corsa. Mangia in modo sano e taglia le calorie.

Sei sempre di corsa, gli impegni al lavoro e a casa ti portano via gran parte della giornata e quando arriva l’ora di mangiare non hai tempo di prepararti pasti sani e ricorri spesso a cibi ipercalorici e magari già pronti.

Niente di peggio se hai deciso che vuoi perdere peso in vista della prova costume. Il pensiero però di seguire una vera e propria dieta dove devi pesare i cibi, magari cucinarli, e per di più seguire un menù piuttosto rigido ti terrorizza. Ecco la soluzione giusta per te.

Una dieta facile e veloce che al tempo stesso sia sana ed equilibrata ideale per chi va sempre di corsa. Scopriamo cosa mangiare e come prepararlo.

Ecco la dieta facile e veloce per chi ha poco tempo e va sempre di corsa

Chi l’ha detto che per cucinare un pasto salutare occorrono ore e ore ai fornelli? Per preparare una pietanza sana, nutriente e ricca di gusto non sempre bisogna stare tanto tempo in cucina, esistono infatti molte ricette rapide ma altrettanto light e ipocaloriche.

Quello che conta è rispettare i tre pasti principali della giornata e assicurarsi di aver ingerito tutti i nutrienti importanti ovvero: carboidrati, proteine, grassi buoni, vitamine e sali minerali.

LEGGI ANCHE –> Con la dieta Omad introduci solo 1000 calorie al giorno: ma quali sono rischi e benefici?

Un trucco per riuscire a mangiare tutto quanto senza sprechi di tempo è il piatto unico dove dovremo prevedere tutti i macronutrienti. Ad esempio possiamo prepararci un’insalatona dove metteremo dei cereali, delle verdure, e una fetta di petto di pollo grigliato, condiamo con un filo d’olio evo ed il gioco è fatto. Altrimenti al posto della carne potremo scegliere le uova o del formaggio magro. Avremo così tutte le sostanze nutrienti in un colpo solo.

Se andiamo di fretta non occorrerà stare troppo tempo a tavola. Inoltre per la cottura dei cereali possiamo anche avvantaggiarci e prepararli in anticipo per poi conservarli per qualche giorno in delle confezioni a chiusura ermetica in frigorifero così da averli sempre pronti.

Anche i legumi potremo cucinarli in anticipo e in gran quantità, li potremo poi congelare già in contenitori monoporzione così da averli pronti all’occorrenza.

Il pesce invece necessita di cottura davvero brevi. Se acquisterete dei filetti già puliti sarà una volata metterli in forno dopo averli conditi con olio, sale, pepe, limone, prezzemolo e aglio. In venti minuti la cena super salutare sarà pronta.

Infine, ricorda che se vuoi dimagrire dovrai calibrare i condimenti. Usa preferibilmente l’olio extra vergine d’oliva, qui puoi scoprire tutte le sue proprietà. Non abbondare con il sale che causa ritenzione idrica ma sostituiscilo con le spezie e gli aromi. Consuma tante verdure sia crude che cotte.

Rispettando poche regole di base riuscirai a tornare in forma in men che non si dica. Naturalmente se hai patologie e prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare consulta il parere del tuo medico di fiducia e affidati sempre a un nutrizionista.