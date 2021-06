Awed, nome d’arte di Simone Paciello prima di partire e conquistare Cayo Paloma e l’Isola dei Famosi 2021, sembrerebbe che abbia avuto una fidanzata nota. Ecco la clamorosa rivelazione dopo l’esperienza televisiva.

Secondo alcune recenti indiscrezioni e rivelazioni, Awed il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi appena conclusa, avrebbe lasciato dietro qualcuno pur di partecipare al reality show. Più nel dettaglio Sembra che prima di partire per L’Isola dei Famosi, Awed abbia spezzato il cuore di una fanciulla, figlia di un noto ex portiere di calcio.

Awed si gode la vittoria dopo un percorso lungo e tortuoso a L’Isola dei Famosi, che lo ha portato a trionfare grazie al sostengo del pubblico. Sebbene si confessi single e molto sfortunato in amore, sembra che lo youtuber partenopeo fosse corteggiato prima di salpare con l’Honduras. Chi è lei? La figlia di un noto ex portiere di calcio.

Mentre Awed si gode la vittoria della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e le parmigiana di sua madre, come mostra con fierezza sulle sue foto di Instagram. Sul web esplodono le notizie e rivelazioni circa il suo passato. Lo youtuber partenopeo non si è mai risparmiato, affrontando prove faticose nonostante il digiuno forzato, parlando della sua vita privata e mettendosi in gioco in cerca di storie d’amore con le altre naufraghe, storie mai andate in porto. Ecco con chi stava Simone Picelli, in arte Awed.

Isola dei Famosi 2021: Awed e la relazione con Giulia Laura Abbiati

Awed ha vinto la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi grazie al sostegno del pubblico e ad un percorso intenso e ricco. Finalmente dopo l’esperienza fuori dal mondo, Awed è tornato sui social, sul suo luogo ideale, svelando dubbi e retroscena che i suoi fan gli chiedevano di rivelare tra cui anche quanti kg ha perso durante la sua permanenza in Honduras. Ma adesso è tornato al centro del gossip per via del suo passato amoroso.

Sebbene il naufrago si sia sempre professato sfortunato in amore, come dimostrato i suoi post sui social, sembra invece che una pretendente avesse cercato in tutti i modi di attirare la sua attenzione prima della partenza per Playa Reunion. Si tratta di Giulia Laura Abbiati, figlia del noto ex portiere di calcio, alla quale Awed avrebbe letteralmente “spezzato il cuore”. Questo lo scoop riportato da Chi, certo che tra i due ci sia stato qualcosa. Il vincitore de L’Isola non ha commentato la notizia, e si gode il viaggio di ritorno insieme ai colleghi, cercando di ambientarsi nuovamente ai ritmi del mondo reale e al letto morbido su cui non dormiva da ben 86 giorni.

