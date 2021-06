Vuoi essere alla moda per l’estate? Scopri come farlo con il look di Giulia De Lellis!

Vuoi essere alla moda per l’estate e non sai come farlo? Allora te lo spieghiamo noi di CheDonna insieme all’outfit di Philosophy di Lorenzo Serafini, indossato da Giulia De Lellis per la terza puntata di Love Island!

Come oramai sappiamo tutti, la nostra Giulia De Lellis ha compiuto sotto il piano lavorativo dei passi da gigante, potendo adesso mostrare nel suo curriculum collaborazioni di tutto rispetto.

L’abbiamo vista nascere come corteggiatrice di Andrea Damante in Uomini & Donne, e dopo essere stata lei “la scelta” la sua carriera è sempre stata in salita. Ha iniziato il percorso da influencer, vantando moltissime seguaci sui social media. La partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha poi fatta conoscere al grande pubblico. Diventa il volto di alcune delle campagne più importanti di Tezenis e adesso arriva la ciliegina sulla torta della carriera lavorativa della bella Giulia: è l’unica conduttrice del programma Love Island, che va in onda su Discovery+ dal 7 giugno scorso.

È innegabile e agli occhi di tutti quanto Giulia De Lellis sia riuscita a sfruttare le sue doti da ragazza spigliata e alla mano e a crearsi un posticino nel mondo dello spettacolo. Che piaccia o no, la De Lellis “ce l’ha fatta”.

Oltre però al mondo dello spettacolo, la giovane di Pomezia ha una voce importante sui social media: conta quasi 5 milioni di follower ed è diventata seguitissima, soprattutto dalle più giovani, per i suoi consigli di beauty e di moda.

Giulia De Lellis sta diventando sempre di più un icona di stile, immagine e bellezza, e proprio di questo parleremo oggi. I suoi look, come i suoi make-up, trovano tra le follower di Instagram un seguito enorme.

E allora non possiamo farci sfuggire uno dei suoi ultimi outfit, che già sta facendo breccia nel cuore delle fashion victim! Di quale outfit stiamo parlando? Del set coordinato di Philosophy di Lorenzo Serafini indossato da Giulia De Lellis per la conduzione della terza puntata di Love Island.

Studieremo stile, tessuti trend e abbinamenti, in questo Look of the Day. Vedremo come lo ha indossato Giulia e come potremmo indossarlo noi.

Siete pronte? E allora partiamo con la guida di stile!

Giulia De Lellis e il suo look per la terza puntata di Love Island! Il set coordinato di Philosophy che farà impazzire tutte le fashion victim e che ci accompagnerà tutta l’estate!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile: qual’è l’outfit preso in considerazione? Stiamo parlando di un set coordinato in fantasia Vichy sui toni del verde lime, bianco e nero, composto da un corset top (che non è un crop top) e una gonna a vita alta lunga fino al ginocchio, in tessuto Taffetà.

Perché ci piace tanto? Per una serie di motivi!

I set coordinati saranno i must-have dell’estate 2021. Abbiamo già visto per quest’inverno come gli abbinamenti tono su tono, le tute monocromatiche e i completi eleganti abbiano lasciato il segno nel cuore di noi appassionate di moda. Stesso futuro lo avranno i set coordinati, che saranno imprescindibili per l’estate! Non hai ancora letto l’articolo sui set coordinati? Fallo qui!

Abbiamo già visto per quest’inverno come gli abbinamenti tono su tono, le tute monocromatiche e i completi eleganti abbiano lasciato il segno nel cuore di noi appassionate di moda. Stesso futuro lo avranno i set coordinati, che saranno imprescindibili per l’estate! Non hai ancora letto l’articolo sui set coordinati? Fallo qui! La fantasia Vichy è tornata alla ribalta ! Chiara Ferragni, Giulia Salemi e tante altre personalità influenti nel mondo della moda hanno già indossato e postato sui loro social foto di completi in fantasia Vichy. Cos’è la fantasia Vichy? È una particolare fantasia a quadretti che prende il nome dalla città francese in cui trova le sue origini. Tendenzialmente a quadretti piccoli, la fantasia Vichy è stata di gran moda negli anni ’50 e adesso sta tornando alla riscossa, soprattutto per quanto riguarda i set coordinati.

! Chiara Ferragni, Giulia Salemi e tante altre personalità influenti nel mondo della moda hanno già indossato e postato sui loro social foto di completi in fantasia Vichy. Cos’è la fantasia Vichy? È una particolare fantasia a quadretti che prende il nome dalla città francese in cui trova le sue origini. Tendenzialmente a quadretti piccoli, la fantasia Vichy è stata di gran moda negli anni ’50 e adesso sta tornando alla riscossa, soprattutto per quanto riguarda i set coordinati. Il corset top e la gonna lunga sono due dei capi più trendy dell’estate 2021. Il top dona risalto al décolleté e la gonna a vita alta, lunga sotto al ginocchio con spacco laterale, è perfetto se hai una fisicità con vita stretta e fianchi larghi.

Leggi anche: Hai i fianchi larghi e nessun pantalone ti sta bene? Ecco il modello che ti cambierà la vita!

Il verde è uno dei colori più trendy del momento. Va bene militare, scuro, smeraldo, acido o lime: l’importante è che sia verde! In un momento dove la moda è così colorata, questo completo ha veramente fatto centro!

Come indossarlo? Giulia lo indossa con un sandalo flat, nello specifico di Hermès verde. Voi, però, potete abbinarlo con un sandalo flat oppure con un ankle boots, per dare un tocco più rock al completo!

Abbiamo già parlato delle qualità infinite di questo set coordinato di Philosophy, ma la domanda adesso è solo una: quanto costa? Il corset top € 295,00. La gonna € 450,00.

Sicuramente dispendioso! Ma le guide di stile di CheDonna non servono a svuotarvi i portafogli, ma a mostrarvi ciò che avviene nel mondo della moda, aiutarvi a farlo vostro e ricrearlo, utilizzando il vostro gusto, le vostre possibilità e rispettando le vostre necessità.

Ad esempio grandi brand come Zara o Stradivarius offrono un’assortimento vastissimo di set coordinati, simili e non sono a quello indossato da Giulia De Lellis, a prezzi sicuramente più accessibili!

A questo punto possiamo dirlo: Giulia de Lellis, il tuo outfit ci fa impazzire!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna riguardo all’outfit di Giulia De Lellis indossato per la terza puntata del programma Love Island in onda su Discovery+.

Voi create il vostro outfit e il vostro stile seguendo questi guida di CheDonna. Noi siamo già alla ricerca del prossimo trend del momento, per aiutarvi ad essere alla moda, sicure di voi stesse, e come dico sempre, uniche!

Emanuela Cappelli