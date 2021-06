“500 euro per un caffè”: Chiara Ferragni travolta dalle polemiche. Nuova bufera per la regina dei social

Chiara Ferragni si trova ancora al centro della polemica a causa dell’apertura del suo bar temporaneo a Milano: ecco perché.

Chiara Ferragni ha da poco annunciato l’apertura del suo Bar temporaneo nel cuore di Milano. La moglie di Fedez, infatti, ha iniziato una collaborazione con il brand Nascaffè ed hanno pensato di suggellare il tutto attraverso l’apertura di un bar, che verrà inaugurato proprio oggi, e che sarà disponibile fino al 18 luglio. La notizia, in un primo momento, ha riempito di gioia i suoi fedeli sostenitori che non vedevano l’ora di poter andare presso la struttura e godersi un caffè che porta il nome della propria beniamina, ma è un sorto un piccolo problema: quanto costerà?

Non è di certo la prima volta che l’imprenditrice digitale più famosa del bel paese lancia un brand o un prodotto legato alla sua persona e i prezzi non sono sempre stati così accessibili. Per questo motivo gli utenti della rete sono curiosi più che mai di scoprire quanto costerà prendere un caffè nel suo bar all’aperto ed hanno ipotizzato, sulla scia del prezzario precedente, che non sarà propriamente così accessibile come un comune bar.

Chiara Ferragni apre il suo bar: scoppia la polemica sui prezzi

Chiara Ferragni, almeno per il momento, non ha ancora risposto alle polemiche che vedono protagonista non solo il suo personaggio ma anche la sua nuova attività. Anche perché gli utenti della rete hanno ipotizzato che si spenderanno cifre folli per un caffè, ma il reale prezzario del locale all’aperto non è ancora al momento disponibile quindi c’è il 50% di possibilità che le loro ipotesi siano del tutto sbagliate, ma scopriamo insieme che cosa ne pensano gli utenti della rete a riguardo.

“Un caffè starà 10 euro” ha commentato un fan di Chiara e Fedez, che già si aspetta di pagare una cifra piuttosto alta per un comune caffè. “Ci andiamo e lasciamo 500 euro a testa“ ha scritto un altro utente della rete che ha voluto subito commentare la notizia dell’apertura del bar temporaneo della bionda imprenditrice digitale. “Non vedo l’ora di farmi asportare un rene” ha commentato un altro, facendo ironia sui possibili prezzi richiesti del locale. Anche se, è bene specificare ancora una volta, che i prezzi del bar di Chiara Ferragni non sono ancora disponibili, ma lo saranno tra qualche ora visto che debutterà a breve.

Il nuovo bar di Chiara Ferragni non ha ancora inaugurato e già si grida allo scandalo. La moglie di Fedez, ormai, ha le spalle forti ed è abituata a polemiche del genere che iniziano prima ancora che lei possa effettivamente fare qualcosa.