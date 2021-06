Amaro sfogo di Gabriele Costanzo: pessimo inizio per il figlio di Maria De Filippi

Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi ha avuto un brutto inizio di giornata, lasciandosi andare ad un amaro sfogo: ecco perché.

Gabriele Costanzo è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il figlio, adottivo, di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Essendo dunque il figlio di due dei personaggi più amati e popolari del piccolo schermo, che giorno dopo giorno continuano a scrivere la storia della televisione nostrana, è comprensibile che ci sia una certa attenzione anche nei suoi confronti, visto che seppur dietro le quinte sembrerebbe voler percorrere la strada dei suoi genitori.

Purtroppo però non è tutto rose e fiore. In quanto nelle scorse ore ha avuto un terribile risveglio. Che cosa è successo? Gabriele, probabilmente come fa tutte le mattine, si era recato presso la sua automobile per iniziare la sua giornata, ma purtroppo qualcuno ha pensato di tirargli uno brutto scherzo, che ha rovinato e non poco il resto della giornata. Che cos’è successo? Vediamo insieme che cosa ha raccontato sui social il figlio di Maria e Maurizio della sua disavventura.

Maria De Filippo: brutto inizio di giornata per il figlio Gabriele Costanzo

Il figlio di Maria De Filippi, come potete notare dallo screen della sua stories pubblicato poco più in alto, una volta aperta la sua automobile ha notato che qualcuno gli ha purtroppo rubato lo stereo e tutto il blocco che lo ospitava all’interno del veicolo. Decisamente un brutto inizio di giornata per Gabriele Costanzo, che deluso e amareggiato ha voluto condividere il tutto con i suoi fedeli sostenitori sul suo account social.

“Il buongiorno si vede dal mattino” ha commentato seccato il figlio di Maria e Maurizio, tra l’altro lei di recente ha commosso i telespettatori con il suo ultimo saluto a Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici ha è scomparso a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Gli utenti della rete hanno provato a consolarlo, ma il giovane Costanzo non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione ma nonostante tutto si è rimboccato le maniche ad ha proseguito con la sua giornata lavorativa che non poteva di certo fermarsi a causa di questo terribile episodio.

Nonostante i programmi televisivi siano attualmente in standby a causa del periodo estivo, però, la grande macchina di Maria De Filippi è ancora a lavoro. In quanto a breve inizieranno non solo i nuovi casting per Amici ma debutterà la nuova edizione di Temptation Island.