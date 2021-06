“Botta al cuore”: Flavio Insinna lo annuncia così e spiazza tutti

Flavio Insinna nelle scorse ore ha spiazzato il suo fedele pubblico annunciando il tutto senza alcun preavviso sui social.

Flavio Insinna ha lasciato letteralmente il suo fedele pubblico, che lo ha seguito durante il corso di queste settimane con la sua conduzione de l’Eredità, senza parole pubblicando uno scatto totalmente inatteso, annunciando che rifare ciò che sta facendo anche per lui ha rappresentato un vero proprio colpo al cuore. Un ritorno alle origini, il suo, che lo ha reso felice e ha entusiasmato anche i suoi fedeli sostenitori. Che cosa è successo?

Il conduttore dell’Eredità, non è di certo un mistero, per qualche tempo ha preso parte alla realizzazione della fortunatissima serie Don Matteo ma per un po’, non si sa se per esigenze di copione o per scelte puramente professionali, non ha più ricoperto quel ruolo che lo ha consacrato nel cuore dei telespettatori, ma ora le cose stanno per cambiare in maniera drastica visto che non solo Insinna ha annunciato il suo ritorno sul set ma ha perfino indossato i panni di quel Colonello così amato dal pubblico di Rai 1.

Flavio Insinna ritorna a Don Matteo, mandando in visibilio tutti gli utenti della rete.

Don Matteo, Flavio Insinna ritorna nel cast di Don Matteo: web in delirio

Il Colonnello Anceschi, questo è il nome del personaggio che gli ha permesso di trovare uno spazio tutto suo e speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo, sta per tornare e a testimoniarlo è una foto di Insinna che lo ritrae in divisa e in compagnia di uno dei colossi dello show. Stiamo parlando di Nino Frassica, che nella serie interpreta il ruolo di Nino Cecchini.

“Primo giorno di scuola” ha esordito Flavio Insinna su Instagram, dove di recente aveva pubblicato qualche indizio che faceva dedurre del suo ritorno a Don Matteo, che a breve resterà orfano del suo protagonista visto che Terence Hill ha scelto di abbandonare la serie per dedicarsi a progetti meno impegnativi e si sussurra possa essere sostituito da Raul Bova. “Una botta al cuore! ♥️” ha subito aggiunto Flavio, felice più che mai di tornare ad indossare i panni del personaggio che gli ha permesso di poter raggiungere una certa popolarità.

Il pubblico della rete ha reagito di buon grado al suo ritorno sul set e non vede l’ora di poterlo ammirare ancora una volta sul piccolo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Flavio Insinna ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori che in queste ore non potevano ricevere notizia migliori ed ora impazienti aspettano soltanto di poter vedere le nuove puntate della serie più amata di sempre.