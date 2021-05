Flavio Insinna: la dura lotta contro quella malattia invisibile. Come si è salvato

Flavio Insinna e la dura lotta contro quella malattia invisibile. Come si è salvato e chi lo ha aiutato. Le parole del conduttore.

Flavio Insinna è stato uno dei primi personaggi famosi a parlare della lotta contro quella che viene comunemente chiamata “malattia invisibile”. Dietro il successo e il sorriso che il conduttore sfoggia ogni sera conducendo L’eredità, infatti, c’è la lotta contro la depressione. A parlarne, nelle varie interviste che ha rilasciato, è sempre stato Insinna che ha anche raccontato come è riuscito a combattere il male oscuro svelando anche l’identità della persona che lo ha aiutato.

Quella contro cui ha dovuto combattere Flavio Insinna è una malattia subdola, invisibile e che è difficile da riconoscere. Apparentemente, chi soffre della depressione sembra star bene. In realtà, nasconde dentro di sè un grandissimo dolore. Insinna non ha mai nascosto di averne sofferto raccontando anche come è riuscito ad uscirne.

Flavio Insinna e la depressione: come si è salvato e chi l’ha aiutato

Quello di Flavio Insinna è un sorriso rassicurante che, ogni giorno, entra nelle case degli italiani portando leggerezza e buonumore. Tuttavia, in passato, Insinna ha dovuto combattere contro la depressione. Una delle prime volte in cui il conduttore parlò della lotta contro la depressione risale al 2015. Ai microfoni di Daria Bignardi, durante una puntata di Invasioni Barbariche, Insinna raccontò i dettagli della sua battagli:

“Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore. Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre anche senza un motivo vero per essere felice”.

A rendersi conto di ciò che stava accadendo fu il padre di Flavio che, da medico, capì che qualcosa non andava.

“Mi ha salvato papà da medico. Ad un certo punto si è impuntato e mi ha fatto curare perchè non ci si deve vergognare. Io ho avuto un periodo in cui non mi sono voluto far aiutare. Mio padre, poi, che era di marmo, ha aspettato e poi ad un certo punto ha fatto uscire il medico e ha detto si fa così”, ha raccontato Flavio a Pierluigi Diaco nel corso di un’intervista rilasciata all’interno del programma “Io e te”, trasmessa il 3 luglio 2020.

Oggi, Flavio sta bene. Ha una carriera bellissima e al suo fianco c’è la compagna Adriana Riccio di cui è innamorato e con cui condivide la sua vita