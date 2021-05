Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le foto della cerimonia

Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: tutte le foto della cerimonia nuziale celebrata a Milano con pochi parenti.

Le foto del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno emozionando i fans che hanno seguito la nascita di questo amore così importante sin dall’inizio. Bellissimi, raggianti e felici di poter coronare il loro sogno d’amore, Giorgia e Filippo si sono sposati rispettando tutte le restrizioni anticovid.

Alla presenza dei testimoni e di pochi parenti, la coppia ha pronunciato il fatidico sì felice di aver l’ingrediente più importante per un matrimonio felice: l’amore. Quell’amore che li ha portati a costruire una famiglia con la nascita della piccola Mia di cui sono entrambi follemente innamorati.

Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le foto infiammano il web

Tre anni dopo essersi detti per la prima volta ti amo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. La coppia si è sposata a Milano con una cerimonia civile in attesa di poterlo fare in Chiesa e festeggiare con parenti e amici.

“Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”, hanno scritto sui social i coniugi Magnini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

Oltre ad aver scelto le stesse parole per annunciare il lieto evento, la coppia ha regalato ai fans la stessa foto. Un bacio pieno d’amore che si sono scambiati dopo aver pronunciato il fatidico sì e con cui hanno dato via alla vita da marito e moglie. Pochi mesi dopo la nascita della figlia Mia, la coppia ha scelto di non rinviare ulteriormente il matrimonio dopo averlo fatto a causa della pandemia.