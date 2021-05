Vuoi conoscere il segreto di una coppia felice e duratura? Se sei innamorato e desideri che sia per sempre scopri la ricetta magica della coppia eterna.

La ricetta magica dell’amore esiste, va preparata ogni giorno e va gustata insieme, gli ingredienti sono vari, principalmente dovete usare l’amore e poi aggiungere un pizzico di tutte quelle cose che fanno si che il vostro amore duri per sempre.

Consigli sbalorditivi per essere una coppia che non scoppia

Qual é la ricetta magica dell’amore che dura per sempre? L’amore secondo alcuni dura all’incirca sei mesi, dopo di che svanisce. La passione inizia a scemare e quella sensazione di euforia generata da questo folle sentimento inizia a dissolversi. Mi piace pensare che l’amore non finisca ma che cambi, che semplicemente si evolva e questa evoluzione se positiva, arricchisce questo sentimento e lo rende ogni giorno più forte. Una coppia di lunga durata ha quel qualcosa in più rispetto alla coppia appena nata, la passione travolgente ha lasciato il posto ad una collezione di ricordi, ad un vissuto condiviso che rende il legame ancor più speciale.

Essere innamorati non basta, l’amore va alimentato in modo concreto, questo significa che in nessun caso devi permettere che qualcosa scalfisca questo amore, anche se sei arrabbiato, stanco, infastidito o frustrato dovresti non perdere la tua gentilezza, rispetto, empatia e la calma verso l’altro.

Parole e gesti offensivi non rispecchiano le tue aspettative di coppia e la relazione inizia ad essere messa in discussione. Concentrarsi sulle soluzioni anziché sui problemi, senza mai cadere nella trappola del giudizio o della mancanza di ascolto reciproco è un modo molto più proficuo per sentirsi appagati in coppia.

Altri consigli per una coppia felice ed appagata:

FATE ATTIVITÀ INSIEME

Uccidete la routine e siate complici, dedicate del tempo a voi stessi ed altro tempo per fare attività insieme. Mettete sul piatto le vostre reciproche passioni e coinvolgete l’altro. Questi momenti belli serviranno a rafforzare il vostro rapporto.

USCITE INSIEME

Una cena, un aperitivo ma anche un caffè, è importante concedersi dei ritagli di tempo, promuovere la sintonia, sentirsi sempre più uniti rinforza l’amore.

ANDATE A LETTO ALLA STESSA ORA

Chiudete la giornata all’unisono, addormentatevi l’uno affianco all’altro, prima di dormire raccontatevi le cose, fatevi le coccole, il letto è un luogo pieno di magia. e’ importante trascorrere questo momento intimo insieme, perchè è un tempo di qualità.

MOSTRATE IL VOSTRO AMORE

L’ultimo consiglio è quello più scontato eppure meno seguito: mostrare all’altro che lo ami, molto semplicemente è la cosa più semplice e più importante che c’è. Spesso diamo l’altro per scontato e non gli ricordiamo quanto è importante per noi, quanto apprezziamo quello che fa. Ringraziarlo di esistere aiuta e bisognerebbe farlo regolarmente, ogni volta che ci viene mente un pensiero carino, condividiamolo, inviamo un messaggio al partner e se è vicino diamogli un abbraccio, un gesto di affetto, anche solo un bacio prima che vada al lavoro e un sorriso fanno la differenza.

Essere innamorati alla fine di tutto cos’è? e’ amare lo stare insieme, è non voler nessun’altro al proprio fianco, è desiderare collezionare bei momenti e rendere la nostra storia ogni giorno più speciale.