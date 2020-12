Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna, appare in diretta tv per una sorpresa al conduttore e spiazza tutti.

Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna, appare in tv per fare una sorpresa al fidanzato. Si tratta della sua prima apparizione dopo quella ad Affari tuoi dove ha conosciuto Flavio Insinna con cui, oggi, vive una splendida storia d’amore.

A sorpresa, durante l’ospitata di Flavio Insinna a Oggi è un altro giorno, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone, è stato trasmesso un filmato con le parole di Adriana che, in compagnia dei cani, ha mandato un messaggio al fidanzato Flavio che è rimasto spiazzato dalla sua presenza in trasmissione.

Adriana Riccio in diretta ad Oggi è un altro giorno: la sorpresa per il fidanzato Flavio Insinna

Dopo aver ricevuto la sorpresa dell’amico Gabriele Cirilli, conosciuto nel 1988 durante il provino per entrare nella scuola di teatro di Gigi Proietti, Insinna ha ricevuto una sorpresa inaspettata ovvero un filmato della fidanzata Adriana Riccio.

Sorpreso di fronte all’immagine della fidanzata che, dal divano della propria casa ha mandato un messaggio, in compagnia dei cani, al fidanzato salutando anche il pubblico di Raiuno, Insinna non ha nascosto la sorpresa di vedere la fidanzata in tv.

“Ci siamo conosciuti grazie alla tv perchè era una concorrente di Affari tuoi, ma lei è come me, preferisce non parlare del privato. Ma come avete fatto?”, ha chiesto sorpreso a Serena Bortone.

Per descrivere, poi, cosa la fidanzata rappresenti per lui, Flavio Insinna ha utilizzato le parole che utilizzò Fiorello parlando della moglie Susanna.

“Parlando della moglie Susanna, Fiorello in un’intervista ha detto: dovrei dirvi tante cose. A voi sembrerebbero esagerate parlando delle sue qualità e io comunque avrei ancora detto poco di lei. Secondo me è così perchè se vi dicessi di come la mia vita ha ritrovato dei sorrisi, dietro la parola sorrisi c’è una metafora gigante, comincerei a dire delle cose che per voi non sono così. Allora ho sempre pensato che quella frase di Rosario è veramente definitiva. Dice io sembrerei di sembrare eccessivo e invece io starei ancora dicendo poco”, ha detto Insinna sbilanciandosi per la prima volta parlando della sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

“Quando non sorride lei si spegne il sorriso in casa, non sorridono più neanche i cani“, ha concluso Insinna.