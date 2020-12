Giulia Salemi: diamo i voti all’ultimo look natalizio che ha diviso il web

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha indossato un abito rosso natalizio che ha diviso il web. Diamo i voti all’influencer italo-persiana.

È ancora una volta Giulia Salemi a far parlare di sé. L’influencer italo-persiana, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha indossato un abito rosso natalizio che non ha lasciato indifferente il popolo del web.

Un mini-abito rosso fuoco in tulle a balze, con un fiocco rosa chiaro in vita. Insomma un outfit, da un lato molto vistoso, dall’altro pienamente a tema con l’occasione. Tanto che c’è chi ha trovato questo look della Salemi delizioso e appropriato con il periodo natalizio.

E chi invece, i suoi detrattori, l’hanno criticato pesantemente definendolo addirittura “inguardabile” e “pacco natalizio”. Scopriamo tutto su questo outfit di Giulia Salemi versione natalizia e diamo il voto al suo look.

Tutto sull’abito rosso e il look natalizio di Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è distinta per i suoi look ricercati che spaziano da capi griffati a quelli del fast fashion. La bella influencer infatti non disdegna talvolta look meno costosi, ma sempre alla moda.

È forse anche per questo che piace a molte adolescenti e tante ragazze che si riconoscono in lei. E se nelle scorse puntate si è messa in evidenza spesso con i suoi look ricercati, scopri anche i voti che abbiamo dato alla Salemi e ad alcune sue colleghe in una delle ultime puntate del Gf Vip, nell’ultima si è davvero superata.

L’ex fidanzata di Francesco Monte, ha indossato un mini-dress rosso natalizio che ricordava nella forma un regalo di Natale. Con un fiocco rosa chiaro in vita a completare il tutto. Un’idea che si sposa perfettamente con il periodo natalizio.

L’abitino indossato da Giulia Salemi è del brand “Teen idol”, un marchio decisamente giovane. Già dal nome, infatti, richiama il mondo ‘teen’ ovvero delle teenager. Si tratta di una “capsule fashion dedicata ai colori e alle teenager di tutto il mondo, che vogliono essere alla moda. Quindici mini abiti in svolazzante tulle, combinati con una parrucca in abbinato. Perché? Perché le extensions sono il nuovo accessorio fashion! Il packaging include un mini abito e la sua parrucca abbinata, ed è realizzato esclusivamente con plastica riciclata”, si legge sul sito del marchio.

Il costo di questo mini-abito è di 299,00 euro. A completare l’outfit la Salemi ha indossato le pump di Casadei color nude al costo di 575,00 euro, a riprendere il fiocco in vita. Le stesse scarpe già le avevamo viste quando indossava il maglioncino viola di @rebelqueenglobal abbinato con la gonna fucsia di @isabelleblancheparis.

Per noi il voto per Giulia Salemi è un 9. A noi questo look svolazzante molto audace è piaciuto. Ma non tutti la penseranno allo stesso modo e forse molti lo possono trovare eccessivo. E a voi è piaciuto l’outfit della Salemi?