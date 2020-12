Dalla Salemi alla Del Vesco: diamo i voti ai look nell’ultima puntata del Gf Vip

Da Giulia Salemi ad Adua Del Vesco, passando per Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Diamo i voti ai look nell’ultima puntata del Gf Vip.

Anche questa settimana diamo i voti ai look delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse settimane si è sempre messa in evidenza con i suoi look eleganti e ricercati, è approdata nella casa di Cinecittà Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne.

Restano invece ancora nella casa più spiata d’Italia e sotto la nostra lente Giulia Salemi, Dayane Mello e Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò. Ognuna con il proprio stile e la propria fisicità.

Per chi allora si fosse perso la puntata andiamo a scoprire come erano vestite e diamo i voti ad ognuna di loro. Analizziamo gli outfit e divertiamoci a fare le pagelle.

Diamo il voto a Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Finora Giulia Salemi, dopo Elisabetta Gregoraci, che resta sempre la nostra icona di stile preferita, (scopri qui come copiare i suoi outfit), è quella che si è distinta maggiormente rispetto alle altre colleghe in fatto di look e stile.

L’influencer italo-persiana infatti ha sfoggiato diversi outfit ricercati nella casa del Grande Fratello Vip, indossando però non solo capi super griffati ma anche quelli di brand del fast fashion.

L’outfit indossato nell’ultima puntata del Gf Vip da Giulia era formato un abitino corto in lamè plissettato blu elettrico di Yves Saint Laurent, costo 2.490,00 euro e un paio di decolleté in vernice nera di Le Silla al costo di 546,00 euro. Un outfit sicuramente ricercato e ben bilanciato.

Il voto che diamo alla Salemi è un bel 9.

Sonia Lorenzini: diamo il voto alla new entry

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SL.it (@gossip_tv_sl)

È appena entrata ma già ha fatto capire qual è il suo stile. L’ex tronista Sonia Lorenzini nell’ultima puntata del Gf Vip indossava un abito di Balmain rosa cipria al costo di 1.490,00 euro a cui ha abbinato un paio di scarpe dello stesso colore a firma Le Silla, proprio come la Salemi, al costo di 486,00 euro.

Il voto per l’ex tronista è un 8.

Look Sonia Lorenzini

Abito Balmain €1490

Scarpe Le Silla €486

#GFVIP pic.twitter.com/D1zbbVXwPG — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 14, 2020

Diamo il voto al look di Dayane Mello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ania (@ania_trend)

La brasiliana Dayane Mello indossava invece un abito lungo giallo di Mario Dice della stagione primavera-estate 2021. Indossarlo in pieno inverno non è stata proprio una scelta azzeccata con la stagione, anche perché si nota che è un abito pienamente estivo.

Il nostro voto per la modella brasiliana è 6.

Votiamo per l’outfit di Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Non ce ne voglia la bellissima Adua o Rosalinda, il suo vero nome. Ma questo outfit proprio non le dona. L’attrice siciliana potrebbe infatti essere valorizzata con abiti molto più contemporanei e più giovanili. Peccato che il suo stile si addica di più a una donna matura.

L’outfit dell’attrice siciliana è stato stroncato anche dal web, come si legge nei commenti sopra. Lo stile della Del Vesco non piace dunque al popolo della rete. Molti ritengono infatti che si vesta con uno stile antiquato, da persona molto più adulta di quanto non sia. Rosalinda ha infatti solo 28 anni ma la rete sostiene che si vesta da persona troppo adulta.

L’outfit indossato da Adua Del Vesco nell’ultima puntata del Gf Vip era composto da una tuta animalier a marchio Hanny Deep.

Il nostro voto per lei è 5.

