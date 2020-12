By

Barbara D’Urso si gode le sue meritate vacanze natalizie “da sola”, come aveva dichiarato, in una location molto particolare. Ma c’è un dettaglio che non sfugge ai suoi fan.

La conduttrice di Domenica Live e di Live! Non è la D’Urso si gode le sue meritate vacanze natalizie come è giusto che sia per tutti.

La showgirl e conduttrice di Mediaset ha prediletto un Natale piuttosto differente. Se ieri abbiamo visto come la famiglia Rodriguez stesse trascorrendo in felicità le vacanze di Natale in uno scenario di montagna, oggi invece ci catapultiamo al mare insieme a Barbara D’Urso. Stavolta in solitaria. Infatti la conduttrice ha dichiarato nelle sue stories di aver preferito stare da sola.

Barbara, in una splendida posa da sirenetta si gode la sua pausa di relax sotto i raggi di sole. Per essere più esatti, la D’Urso sembra stiamo trascorrendo le vacanze natalizie sotto il sole caldo della Toscana, nella sua casa a Capalbio, dove spesso si dedica parte delle vacanze estive quando è libera da impegni lavorativi e dunque televisivi. Insomma non è andata tanto lontano eppure, il caldo sole della Toscana alletta le giornate della conduttrice più amata d’Italia.

Bellezza al naturale sulla sabbia color oro, c’è un dettaglio che tutti non hanno fatto a meno di notare. Vediamo insieme di che si tratta.

Barbara D’Urso: vacanze al mare ma da sola

Sabbia sul viso e sui capelli, sguardo orientato verso l’alto. Barbara D’Urso sta trascorrendo le vacanze di Natale sulla spiaggia della Toscana…apparentemente da sola. O perlomeno così aveva dichiarato la D’Urso ma nella realtà dei fatti è diverso. Soprattutto perché sui suoi social compare una foto che sbigottisce i seguaci della conduttrice. Chi ha scattato la foto se Barbara è da sola? Un drone? La sua assistente? Rimane il dubbio su chi abbia scattato la foto, instillando nel fan il toto quizzone.

Alcuni hanno scritto:

“ E per fortuna che stavi sola! Ti sei fatta la foto con il drone 🤦🏻‍♀️ “,

“, “ Stavi da sola eh? A falsonaaaa “,

“, “Barbarella ma hai detto che eri da sola nella storia…. E chi ti ha scattato questa foto??”

Intanto questo scatto, pubblicato sul suo profilo Instagram ha raggiunto più di 20 mila like e mille commenti.

Intanto Domenica Live secondo quanto dichiarato da Barbara tornerà domenica 10 gennaio: “torniamo il 10 con Live – Non è la D’Urso e l’11 con Pomeriggio Cinque”, ha detto salutando il suo pubblico domenica scorsa a Live – Non è la D’Urso.

Poi ha aggiunto: “Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli, ma subito dopo vostro”.