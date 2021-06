“Ero innamorata di lui, ma era fidanzato”: bomba in diretta di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, ha svelato di essere stata innamorata di un noto personaggio: ecco chi.

Elettra Lamborghini, dopo la deludente esperienza all’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista, è pronta a tornare nel mondo della musica con il suo nuovo singolo Pistolero. La cantante, per l’occasione, è stata ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z e quest’ultimo, suo compagno di viaggio durante il corso dell’esperienza di opinionista all’interno del reality show di canale 5, non ha potuto fare a meno di chiederle se c’è qualcosa che avrebbe voluto confidare ad uno dei concorrenti in gara che non ha mai detto, riferendosi in particolar modo a quelli che purtroppo non hanno potuto incontrare in studio.

Elettra non si è di certo tirata indietro ed ha ammesso di aver avuto una cotta per uno dei finalisti ma che all’epoca lui era fidanzato con un’attrice bellissima dai capelli rossi e per questo motivo ci ha messo una croce sopra. Anche perché, controllando la sua data di nascita, ha appurato che era più piccolo di lei ed ha preferito andare oltre.

Di chi stiamo parlando? Elettra Lamborghini era innamorata di Awed, il vincitore di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco la confessione della cantante che ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori, che mai si sarebbero immaginati una rivelazione del genere.

Awed conquista Elettra Lamborghini, ma lei svela: “Ho dovuto farlo”

Awed, molti anni prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, era riuscito a conquistare Elettra Lamborghini. Peccato che lei si fosse infatuata di lui quando era ancora impegnato con l’attrice Ludovica Bizzaglia. Inoltre la cantante, potete trovare un estratto dell’intervista in fondo a questo articolo, non appena ha scoperto l’età di quello che era il suo beniamino, ha subito mollato la presa.

LEGGI ANCHE –> Awed, foto con gli ex naufraghi dopo l’Isola: il dettaglio scatena il web

Questa è la confessione inedita di Elettra che durante il suo percorso da opinionista all’Isola dei Famosi non è riuscita a confessare a Simone Paciello, questo è il nome dello youtuber all’anagrafe, e che ora che il programma è giunto al termine, e lui si è perfino portato a casa la vittoria, ha trovato il coraggio di dire. Chissà se lui fosse approdato in studio, se Elettra avrebbe trovato il coraggio di rivelargli che aveva una cotta per lui. Anche se da quel momento sono passati parecchi anni come ha specificato lei stessa, visto che ora è felicemente sposata con il produttore olandese Afrojack.

Come reagirà Awed quando scoprirà che, seppur in passato, aveva fatto breccia nel cuore della Lamborghini? Il popolo del web è curioso più che mai di saperlo.