Chiara Nasti, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chiara Nasti, celebre influencer, protagonista della cronaca rosa anche grazie alla recente relazione con Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti è uno dei volti più popolari del recente passato. Al fianco di calciatori e personalità importanti, la modella ha sempre sfoggiato le proprie qualità migliori: intelligenza, sorriso e autoironia. Recentemente è tra le protagoniste della cronaca rosa per via di una breve ma intensa relazione con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo: il numero 22 giallorosso ha conquistato l’influencer campana con un mazzo di rose nel periodo di San Valentino.

Nome: Chiara Nasti

Data di nascita: 22 Gennaio 1998

Età: 23

Altezza: 163 cm

Peso: 45 Kg

Segno zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Napoli

Professione: imprenditrice digitale e modella

Leggi anche – Ilary Blasi, un mazzo di fiori e un biglietto per lei, ma a mandarli non è Totti

Chiara Nasti carriera

Liaison andata avanti per qualche mese con tanto di gesti eclatanti e dediche social, poi più nulla. Via tutte le foto di coppia da Instagram e i gesti d’affetto, il calciatore della Roma ha trovato nuovamente l’amore con l’ex tronista Sophie Codegoni. Chiara Nasti, invece, sta coltivando le proprie passioni con ambizione: da poco online il suo nuovo brand “Nastilovearea”, con prodotti e accessori affini alle nuove tendenze.

Oltre al business da indossatrice, la giovane è apparsa anche in televisione: la partecipazione in passato a “Uomini e Donne” e il reality show “Dance Dance Dance” le hanno dato modo di farsi ulteriormente conoscere per poi concentrarsi sul Web. Infatti è celebre il suo “Diario di una fashion blogger” che ne ha fatto una delle personalità di riferimento per quanto riguarda la promozione di capi d’abbigliamento e non solo. Nel campo Chiara Ferragni resta la regina incontrastata, non solo in Italia, la Nasti ne segue le orme con le dovute proporzioni.

Vita privata e Instagram

Le relazioni passate con Emanuele Borriello ed Emis Killa non hanno fatto altro che accrescere la propria popolarità, al punto da partecipare nel 2018 all’Isola dei Famosi. Reality che ha concluso prima del tempo perché sentiva la mancanza del proprio uomo di allora, l’imprenditore Ugo Abbamonte. Relazione durata fino al 2020. Sui social la Nasti è particolarmente attiva: Instagram la vede in prima linea, con un profilo ufficiale da quasi 2 milioni di follower.