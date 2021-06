Chiara Ferragni detta lezioni di stile anche al lago: total look Calzedonia!

Dovete ancora acquistare i vostri nuovi costumi? Allora segui lo stile di Chiara Ferragni interamente Calzedonia! Al mare, al lago o in piscina, ecco come essere sempre al top con la guida di stile di CheDonna e gli outfit di Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer con più seguito in Italia. Ha talmente tanto seguito che chiamarla semplicemente “influencer” sarebbe riduttivo. Lei stessa si definisce un imprenditrice digitale. Non possiamo darle torto, considerando che da suo piccolo blog di moda, intitolato “The Blonde Salad, è riuscita a costruire un impero. Uno dei suoi ultimi successi è stato quello di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Tod’s, facendo schizzare in pochi giorni le quote della società alle stelle.

Diciamo che la giovane mamma, imprenditrice, modella e influencer italiana, Chiara Ferragni, qualunque cosa tocchi, diventa oro!

E lo stesso vale per il Look of the Day di oggi. Ieri, 06 giugno, la bella Chiara ha postato nel suo feed di Instagram, foto e storie che la ritraevano in gita fuori porta con la famiglia al Lago di Como, in un completo interamente Calzedonia. Sono estremamente convinta del fatto che questo diventerà uno dei look moda mare più trendy dell’estate 2021, quindi, noi di CheDonna, non possiamo farcelo sfuggire.

E allora ecco la guida di stile di oggi sul completo beachwear di Calzedonia indossato da Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni in un total look beachwear interamente targato Calzedonia. Colori, modelli e tessuti: i trend in tema moda mare che non possono sfuggirci!

Ma non perdiamo tempo, entriamo nel vivo di questa guida di stile!

Chiara Ferragni, come abbiamo detto, indossa un completo moda mare interamente targato Calzedonia, in cui ritroviamo delle particolarità che costituiscono alcuni dei trend più in voga in fatto di moda mare per la stagione estiva 2021. Quali?

lurex : il tessuto lurex, ovvero quello laminato, è uno dei tessuti più in voga in fatto di moda mare. Non a caso, il costume scelto dalla nostra imprenditrice digitale è proprio di questo tessuto. Il tessuto elasticizzato lurex è un ottima soluzione per il mare, o la piscina, perché quando si bagna l’effetto brillantinato diventa ancora più visibile, donando alla nostra pelle più luce! In più, il tessuto elasticizzato così spesso ci avvolge il corpo dandoci sostegno e struttura.

: il tessuto lurex, ovvero quello laminato, è uno dei tessuti più in voga in fatto di moda mare. Non a caso, il costume scelto dalla nostra imprenditrice digitale è proprio di questo tessuto. Il tessuto elasticizzato lurex è un ottima soluzione per il mare, o la piscina, perché quando si bagna l’effetto brillantinato diventa ancora più visibile, donando alla nostra pelle più luce! In più, il tessuto elasticizzato così spesso ci avvolge il corpo dandoci sostegno e struttura. bikini : il due pezzi continua a regnare sovrano. Anche se il costume intero o il trikini hanno la loro importanza, il top in fatto di costumi rimane il bikini, ossia il due pezzi. Chiara Ferragni indossa un completo composto da un reggiseno imbottito con coppa e uno slip semplice. Sul sito ufficiale di Calzedonia, però, potete trovare dello stesso tessuto svariate forme: ad esempio, il pezzo sopra lo potete trovare senza imbottitura, e il pezzo sotto è disponibile anche nel taglio più sgambato a brasiliana.

: il due pezzi continua a regnare sovrano. Anche se il costume intero o il trikini hanno la loro importanza, il top in fatto di costumi rimane il bikini, ossia il due pezzi. Chiara Ferragni indossa un completo composto da un reggiseno imbottito con coppa e uno slip semplice. Sul sito ufficiale di Calzedonia, però, potete trovare dello stesso tessuto svariate forme: ad esempio, il pezzo sopra lo potete trovare senza imbottitura, e il pezzo sotto è disponibile anche nel taglio più sgambato a brasiliana. pareo : da qualche anno a questa parte, il pareo non aveva avuto l’importanza che meritava. Da quest’anno, sicuramente da oggi in poi anche grazie a Chiara Ferragni, il pareo riacquista popolarità e torna ad essere uno dei protagonisti indiscussi in fatto di moda mare. La bella Chiara indossa un pareo dello stesso colore e tessuto del costume. Il pareo, oltre ad essere un capo che dona brio al completo moda mare, è perfetto per quando stiamo al mare, in piscina o al lago, e vogliamo spostarci per una passeggiata. Magari se non ci sentiamo “super confident” e quindi vogliamo sentirci più coperte. Allora il pareo diventa un ottima soluzione perché ci fa sentire più sicure, senza però doverci coprire troppo.

: da qualche anno a questa parte, il pareo non aveva avuto l’importanza che meritava. Da quest’anno, sicuramente da oggi in poi anche grazie a Chiara Ferragni, il pareo riacquista popolarità e torna ad essere uno dei protagonisti indiscussi in fatto di moda mare. La bella Chiara indossa un pareo dello stesso colore e tessuto del costume. Il pareo, oltre ad essere un capo che dona brio al completo moda mare, è perfetto per quando stiamo al mare, in piscina o al lago, e vogliamo spostarci per una passeggiata. Magari se non ci sentiamo “super confident” e quindi vogliamo sentirci più coperte. Allora il pareo diventa un ottima soluzione perché ci fa sentire più sicure, senza però doverci coprire troppo. verde acido: il verde acido è uno dei colori più attuali nella moda. Come abbiamo detto tantissime volte, anche la moda mare subisce i trend e le influenze dettate nelle passerelle dei brand di alta moda, e il verde acido ne è la prova. Oltre a Chiara Ferragni, abbiamo visto molte altre donne famose indossare costumi di questo colore. Se pensiamo a Belen Rodriguez, che poco tempo fa ha postato anche lei sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva al mare con uno dei suoi bikini Me Fui anch’esso verde acido. Abbiamo capito: non possiamo farci mancare almeno un costume verde acido per questa stagione estiva.

Ma veniamo alla parte pratica: quanto costa il costume che indossa Chiara Ferragni? Il reggiseno imbottito € 30,00, lo slip € 20,00 e il pareo € 15,90. Diciamo che anche sui prezzi, questo look ci piace molto!

Ricordatevi sempre che anche al mare non bisogna lasciare nulla al caso: studiate gli accessori! Cavigliere, collane, bracciali, bandane e occhiali da sole. Indossate l’accessorio che più vi piace: farà la differenza!

Si conclude qui la guida allo stile di Chiara Ferragni con il completo moda mare Calzedonia.

Non ci resta che aspettare una bella giornata, indossare il vostro costume più trendy, inserire nella borsa mare crema solare e un tablet con cui leggere le guide di stile di CheDonna e il gioco è fatto.

Ricordatevi che le scottature e il “copia e incolla” non sono di moda. Siate sempre uniche!

