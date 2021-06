Giulia Salemi: dopo il weekend romantico con Pierpaolo, accade l’impensabile

Giulia Salemi dopo aver trascorso un romantico weekend con Pierpaolo Pretelli ha vissuto alcune spiacevoli disavventure.

Giulia Salemi ha fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso un romantico weekend in compagnia del suo Pierpaolo Pretelli. I due hanno deciso trascorrere qualche giorno insieme, lontani dallo stress del lavoro e scegliendo di viversi a pieno anche se soltanto per qualche ora.

Nonostante il poco tempo trascorso insieme, Giulia e Pierpaolo sono stati al settimo cielo e felici di essersi riusciti a vedersi, visto che vivono una storia a distanza. Nulla sembrava poter distruggere questa felicità e la bella modella di origini persiane era pronta a tornare nella sua Milano con il sorriso sulle labbra. Peccato che sia stata accolta da una terribile pioggia, a giugno, mentre era vestita con un completo interamente estivo con tanto di borsa di paglia.

Un ritorno spiacevole considerato anche che Giulia ha confidato ai suoi fedeli sostenitori su Instagram che non era nemmeno in possesso delle chiavi di casa sua. La disavventura di Giulia Salemi ha mostrato un inedito lato di lei ai suoi fedeli sostenitori, che nonostante le difficoltà lei è pronta a reagire con il suo bellissimo sorriso, rivelando loro anche un retroscena legato a momenti che mettono a dure prova la propria pazienza come questo che ha da poco vissuto.

Disavventura per Giulia Salemi: “Pioggia e sono rimasta fuori casa”

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha rivelato che una pioggia così violenta, come quella che ha colpito Milano negli scorsi giorni, è in grado di creare la giusta atmosfera soltanto se la si guarda in un film, mentre fa da sfondo alle scene più romantiche che il mondo del cinema e della televisione hanno offerto al grande pubblico durante il corso di questi anni.

Giulia, che di recente ha fatto una romantica confessione su Pierpaolo, ha rivelato anche a quali iconiche scene si riferiva. Impossibile, infatti, non citare la scena del bacio di Spiderman, ricreata anche in una puntata di OC, uno dei suoi telefilm preferito. O anche il bacio tra Damon Salvatore ed Elena Gilbert, i protagonisti del tv show The Vampire Diaries.

Purtroppo però con lei non c’era l’ex velino moro di Striscia La Notizia e la possibilità di poter replicare queste scene erano purtroppo pari a zero, ma nonostante tutto ha saputo reagire con il sorriso, portando il buon umore ai suoi fedeli sostenitori sui social.

Nonostante il ritorno non sia stato dei più gradevoli, Giulia Salemi può consolarsi con il romantico weekend in compagnia del suo Pierpaolo Pretelli. In attesa di potersi di nuovo abbandonare di nuovo tra le sue braccia.