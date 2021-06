Giulia Salemi, l’ultima foto fa scattare il paragone: ecco a chi assomiglia

Giulia Salemi pubblica una foto in costume sui social e scatta il paragone con la star americana: ecco a chi asosmiglia.

Giulia Salemi, con la sua bellezza italo-persiana, ha conquistato il pubblico italiano partecipando prima a Miss Italia e poi a Pechino Express in coppia con mamma Fariba Tehrani e poi a due edizioni del Grande Fratello Vip. Una bellezza che non passa inosservata e che ha rubato anche il cuore di Pierpaolo Pretelli.

Nell’ultima foto, i fans, oltre alla bellezza di Giulia, hanno notato anche un’incredibile somiglianza con la regina americana dei social. Le ultime foto pubblicate su Instagram dalla Salemi, infatti, hanno immediatamente fatto scattare il paragone.

Giulia Salemi come Kim Kardashian: il paragone tra le foto

Sul proprio profilo Instagram, Giulia Salemi ha pubblicato alcuni scatti in cui indossa un costume intero scrivendo: “Da grande voglio fare la Bond Girl… nelle mie storie scoprirete a chi mi sono ispirata”.

La posa della foto della Salemi ha fatto scattare immediatamente il paragone. Molti fans, infatti, guardando lo scatto dell’ex gieffina, hanno ricordato una foto di Kim Kardashian, la regina delle influencer con 226 milioni di followers.

“Giulia Salemi trasferisciti in America e diventa la nuova sorella Kardashian perché qui non ti meritiamo”, ha scritto un utente su Twitter.

La Salemi ha ripreso tale tweet e, dopo averlo condiviso tra le storie di Instagram come potete vedere nella foto qui in alto, ha scritto: “Giuro, non l’ho calcolato”.

Mentre i fans mettono a confronto le foto della Salemi con quelle di Kim Kardashian, Giulia si gode la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Il sentimento nato nella casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più forte e importante. Pur vivendo in due città diverse (lui a Roma, lei a Milano ndr), riescono a ritagliarsi sempre il tempo per stare insieme e, recentemente, si sono anche regalati il primo viaggio d’amore, interrotto per rientrare in Italia per stare vicino a Dayane Mello che ha perso la mamma, pochi mesi dopo la prematura scomparsa del fratello Lucas.