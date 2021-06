Mara Venier gela tutti in diretta: la confessione choc a distanza di anni

Mara Venier ha spiazzato i telespettatori di Domenica In facendo un’amara confessione in diretta a distanza di anni.

Mara Venier, a livello professionale, sta vivendo un vero e proprio d’oro. Anche quest’anno, infatti, la sua Domenica In si riconferma essere il programma più seguito del weekend. Ogni settimana il pubblico del piccolo schermo sceglie di premiare la zia più amata d’Italia, che si è sempre mostrata con i suoi pregi e difetti ai loro occhi, senza indossare mai alcun filtro o maschera. Tant’è che secondo molti è proprio questo il segreto del suo successo e il motivo per cui i dirigenti Rai, con giusta ragione, come dargli torto dopo di tutto, vogliono tenersela stretta.

Nelle scorse ore, però, Mara durante la consueta diretta del suo programma ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo facendo una vera e propria confessione choc a distanza di molti anni.

A Domenica In, infatti, Mara Venier ha raccontato di essere stata aggredita quando era poco più da una ragazza da un uomo. La zia più amata d’Italia ha lasciato il suo pubblico letteralmente senza parole, ecco che cosa ha raccontato durante il corso della diretta dell’amato show di Rai 1.

Domenica In, Mara Venier fa un’amara confessione in diretta: “Lo so bene”

Nella scorsa puntata di Domenica In, la Venier ha avuto modo di poter ospitare in studio Jessica Notaro, che hai microfoni di Rai 1 ha voluto raccontare la sua terribile esperienza con l’ex fidanzato che aveva provato a strapparle la vita lanciandole dell’acido sul viso. Una confessione straziante, ma che è arrivata dritta al cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha scelto di farla diventare il simbolo per dire basta alla violenza contro le donne.

A quel punto, però, la zia più amata d’Italia è intervenuta spiazzando i telespettatori, rivelando che lei riesce a comprendere a pieno l’argomento di cui discutevano in studio, visto che lo ha provato sulla sua stessa pelle.

“Anche io ho avuto un’aggressione con un coltello“ ha esordito Mara Venier, che di recente ha confidato di aver subito un intervento. “Ero una ragazzina, tanto spaventata, non volevo denunciare“ ha subito aggiunto. “So di cosa stiamo parlando” ha poi concluso, lasciando spazio alla sua ospite che ha lanciato un importante messaggio a tutto il pubblico ha avuto modo di poter seguire il suo intervento in diretta su Rai 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier è stata vittima di un’aggressione. La conduttrice ha trovato soltanto ora il coraggio di raccontare questa spiacevole vicenda al suo fedele pubblico, che non ha mancato di mostrarle tutto il loro supporto anche in questa circostanza.